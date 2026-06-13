Pronóstico de lluvias intensas y actividad eléctrica para el norte y noreste de México

Pronóstico del tiempo para Tamaulipas y Veracruz: se prevén lluvias muy fuertes e intensas, con acumulados de hasta 150 mm en Tamaulipas, y muy fuertes en cuencas del Pánuco, Tuxpan y Papaloapan. Vientos de 25 a 35 km/h con rachas de 50 km/h y ambiente cálido diurno. Se recomienda seguir indicaciones de Protección Civil.

Una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera se localizará sobre el norte y noreste mexicano. Junto con una baja presión en el noreste del territorio nacional y el flujo de humedad hacia el interior del país, esto mantendrá cielo medio nublado a nublado con lluvias y actividad eléctrica .

Se prevén eventos de lluvia muy fuertes, con un rango de 50 a 75 milímetros, hasta intensos de 75 a 150 mm en el estado de Tamaulipas. Además, se pronostican lluvias fuertes de 25 a 50 mm, hasta muy fuertes de 50 a 75 mm en la cuenca del río Pánuco y en las zonas montañosas que van desde la cuenca del río Tuxpan hasta la cuenca del río Papaloapan.

En el resto del estado de Veracruz, el potencial de precipitaciones será de menor intensidad. En Tamaulipas se esperan vientos del noroeste, norte, noreste, este y sureste, con velocidades de 25 a 35 km/h y rachas de hasta 50 km/h, particularmente en las regiones del norte, centro y costa del estado.

Para el norte de Veracruz se pronostica viento de componente norte, mientras que en las zonas centro y sur del estado el viento será del este; en ambos casos con velocidades de 25 a 35 km/h. Es posible que en áreas de tormenta se presenten rachas de viento mayores. El ambiente durante el día será cálido en Tamaulipas y en partes de la planicie y costa de Veracruz, así como templado en las zonas montañosas.

Se prevé un gradual incremento de la temperatura hacia el día martes, especialmente en Veracruz. Por las noches y madrugadas se espera un ambiente frío en las regiones serranas de la zona de pronóstico. Se recomienda atender las indicaciones de las Secretarías de Protección Civil Estatales y de la Capitanía de Puertos, así como mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico del tiempo. Esta información corresponde a la región de Poza Rica





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