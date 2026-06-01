Pronóstico de lluvias intensas y ambiente caluroso para Veracruz

Pronóstico del tiempo para Veracruz: Se esperan tormentas puntuales intensas en zonas montañosas, con posible granizo y descargas eléctricas. Ambiente caluroso en planicies y costas. Temperaturas máximas entre 28°C y 36°C. Vientos variables.

Un sistema meteorológico complejo está generando condiciones de lluvias significativas en el estado de Veracruz. La interacción de una vaguada extendida en la vertiente oriental, junto a una segunda vaguada en el occidente y suroeste del Golfo de México, está modificando los patrones atmosféricos.

Este fenómeno, combinado con los forzamientos térmicos y orográficos propios de la región, además de una circulación ciclónica en niveles medios-altos sobre el sur y sureste del país, y el constante flujo de humedad hacia el interior del estado, está provocando un escenario de precipitaciones convectivas de intensidad variable. Se pronostican tormentas puntuales intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, en las zonas montañosas de las cuencas de los ríos Actopan, La Antigua, Jamapa-Cotaxtla, Papaloapan, Los Tuxtlas y dentro de la cuenca del Coatzacoalcos.

En las regiones del Tonalá y el resto de la cuenca del Papaloapan, las lluvias serán muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros. La costa central y el resto de las zonas de montaña registrarán precipitaciones de 25 a 50 milímetros. En el resto del territorio veracruzano se esperan chubascos.

En algunas de las zonas de tormenta, se prevén fenómenos adversos como descargas eléctricas, viento en rachas y posible caída de granizo, lo que eleva el nivel de riesgo para la población y las actividades al aire libre. En cuanto al viento, durante la mañana en Veracruz se registrarán del sureste con velocidades de 5 a 20 kilómetros por hora.

Después del mediodía, en el centro y sur del estado, el viento rotará al este y noreste, incrementando su intensidad entre 20 y 35 kilómetros por hora. En la porción norte, el viento predominante será del este con velocidades similares. En todas las regiones, se pronostican rachas más fuertes en las zonas donde se desarrollen tormentas.

La temperatura diurna mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en las planicies y costas de Veracruz, mientras que en las zonas de montaña predominará un clima cálido. Por la noche y madrugada, se espera que el ambiente se torne cálido en planicies y zonas costeras, pero fresco a frío en las zonas montañosas.

Las temperaturas máximas pronosticadas para este día son: Tuxpan 36°C, Martínez de la Torre 35°C, Xalapa 28°C, Veracruz 33°C, Orizaba 28°C, Catemaco 34°C y Coatzacoalcos 35°C. La vaguada, definida como la elongación de un centro de baja presión que generalmente a lo largo de su eje se asocia con el desarrollo de nublados y condiciones favorables para lluvias, es el principal sistema conductor de este evento meteorológico. Por otro lado, en el plano informativo no meteorológico, se reporta una petición de intervención estatal por una presunta vulneración de derechos de un menor en un proceso familiar en la ciudad de Córdoba.

Asimismo, se menciona que la dirigente nacional Sheinbaum festejó un triunfo, aunque sin especificar el contexto de dicha declaración





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