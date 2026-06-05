Pronóstico de lluvias intensas y vientos en Veracruz para este viernes

Se esperan lluvias puntuales intensas en varias cuencas de Veracruz debido a un canal de baja presión y humedad. Las autoridades recomiendan precaución ante posibles inundaciones y deslaves.

Durante este viernes, los efectos de un canal de baja presión extendido a lo largo del centro del territorio nacional y la vertiente oriental, combinados con el ingreso de humedad, los efectos orográficos, el calentamiento diurno y un patrón de divergencia asociado a una vaguada de la atmósfera superior, favorecerán el desarrollo de nublados y la probabilidad de lluvias puntuales intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, en porciones medias y altas de las cuencas de los ríos Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Actopan, La Antigua, Jamapa-Cotaxtla y Papaloapan.

Asimismo, se pronostican tormentas muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el resto de la cuenca del Papaloapan, zonas montañosas de Nautla, Misantla, Coatzacoalcos y Tonalá, además de la región de Los Tuxtlas. Tormentas fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros, se esperan en la cuenca del Pánuco, el resto de las cuencas de Coatzacoalcos y Tonalá, y la costa central.

En el resto del estado de Veracruz se prevén lluvias con intervalos de chubascos, entre 5.1 y 25 milímetros. El viento soplará del sur, sureste y este, con velocidades de 25 a 35 kilómetros por hora y rachas ocasionales de hasta 45 kilómetros por hora en zonas costeras.

Durante el día, el ambiente será caluroso en planicies y costas, con temperaturas máximas que alcanzarán los 34 grados Celsius en Tuxpan, 36 en Martínez de la Torre, 33 en Veracruz Puerto y Coatzacoalcos, 26 en Xalapa, 27 en Orizaba y 33 en Catemaco. En zonas de montaña el clima será templado a cálido, mientras que por la noche y madrugada se esperan temperaturas templadas a cálidas en zonas bajas y frías a frescas en zonas medias y altas.

Las condiciones meteorológicas descritas son producto de la interacción de múltiples factores, como la vaguada de baja presión que se extiende desde el centro del país, la cual actúa como un eje que concentra la humedad y genera inestabilidad atmosférica. El ingreso de humedad desde el Golfo de México, potenciado por los efectos orográficos de la Sierra Madre Oriental, incrementa la probabilidad de precipitaciones, especialmente en las laderas de barlovento.

Las autoridades de Protección Civil del estado de Veracruz han emitido recomendaciones para la población, especialmente en las zonas propensas a inundaciones y deslaves. Se sugiere evitar cruzar ríos o arroyos crecidos, asegurar techos y ventanas, y mantenerse informado a través de los canales oficiales. En las cuencas más afectadas, como la del Papaloapan y Coatzacoalcos, se monitorean los niveles de los ríos para prevenir desbordamientos.

Además, los vientos fuertes podrían causar caída de ramas y objetos, por lo que se aconseja a los conductores extremar precauciones en carreteras, especialmente en zonas montañosas donde la visibilidad puede reducirse. La combinación de lluvias intensas y suelo saturado podría generar deslizamientos de tierra en las sierras de Huayacocotla y Los Tuxtlas. Las temperaturas cálidas durante el día contrastarán con el descenso nocturno, por lo que se recomienda a la población vulnerable, como niños y adultos mayores, abrigarse adecuadamente.

Las lluvias también beneficiarán a la agricultura, aunque se debe tener cuidado con encharcamientos en cultivos de maíz y caña de azúcar. En las próximas horas, se espera que el sistema de baja presión se desplace lentamente hacia el este, manteniendo las condiciones de inestabilidad durante el fin de semana





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