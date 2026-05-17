Pronóstico de lluvias y chubascos en México - Semana de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) utiliza modelos numéricos y otras fuentes de datos para predecir las lluvias y temperaturas en México durante esta semana de mayo. Se esperan lluvias fuertes o muy fuertes en varios estados del país, incluyendo Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Chiapas. Las lluvias podrían ser acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Este domingo 17 de mayo, una línea seca en el norte de México Interactúa con un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del país, junto con una vaguada en altura, entrada de humedad del golfo de México , océano Pacífico y mar Caribe, inestabilidad atmosférica, y precipitaciones en regiones norte, centro, sureste y noroeste, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Se esperan lluvias fuertes o muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Chiapas, entre otros estados. Además, se pueden presentar descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La tarde del sábado, Conagua informa que desde el 17 de mayo, las lluvias se incrementarán en las regiones noreste, oriente, centro sur y sureste con precipitaciones fuertes a puntuales muy fuertes, condición que prevalecerá para el lunes 18 de mayo





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