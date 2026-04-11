Pronóstico del Clima en CDMX: Sábado 11 de Abril con Probabilidad de Lluvias y Temperaturas Templadas

El pronóstico del clima para el sábado 11 de abril en la Ciudad de México anticipa un día con condiciones variables, incluyendo probabilidad de lluvias, temperaturas templadas y altos niveles de radiación UV. Se recomienda tomar precauciones.

La Ciudad de México se prepara para un sábado con condiciones climáticas variables, donde la probabilidad de lluvia será un factor clave a considerar para quienes planean actividades al aire libre. De acuerdo con el pronóstico, el 11 de abril estará marcado por temperaturas templadas y posibles precipitaciones a lo largo del día.

El clima en la capital del país alcanzará una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima oscilando entre 11 y 13 grados Celsius, con niveles altos de radiación ultravioleta. Además, se prevé un ambiente con nubosidad considerable y ráfagas de viento que podrían intensificarse conforme avance la jornada. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) revela una probabilidad significativa de lluvia para el sábado. Durante el día, se estima que la probabilidad de lluvia alcance el 68 por ciento, acompañada por una nubosidad del 60 por ciento. Por la noche, la probabilidad de precipitaciones desciende ligeramente, situándose en el 57 por ciento, con una nubosidad del 39 por ciento. Estas condiciones meteorológicas sugieren un sábado con presencia de chubascos en distintos momentos, por lo que se recomienda encarecidamente tomar precauciones ante posibles cambios repentinos en el clima, como llevar paraguas, impermeables y estar atento a las actualizaciones del pronóstico. El panorama climático para el sábado 11 de abril en la CDMX incluye detalles específicos para cada momento del día. Se espera que la mañana se presente fresca, con temperaturas más bajas en las zonas altas de la capital. A medida que avance el día, el clima se tornará templado a cálido, alcanzando su punto máximo de temperatura durante la tarde. Es importante destacar que el índice de rayos ultravioleta (UV) será de 12, lo cual se considera alto. Por lo tanto, se aconseja encarecidamente protegerse adecuadamente del sol utilizando protector solar de alto factor, sombreros y gafas de sol para evitar quemaduras y daños en la piel. En cuanto al viento, se pronostican rachas de hasta 46 kilómetros por hora durante el día, disminuyendo a 20 kilómetros por hora durante la noche. El SMN también prevé la posibilidad de chubascos, con acumulaciones de lluvia que podrían oscilar entre 5 y 25 milímetros en la Ciudad de México durante la noche del sábado. En el Estado de México, se anticipan lluvias puntuales más intensas, con acumulaciones que podrían variar entre 25 y 50 milímetros. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y la posible caída de granizo, especialmente en zonas de tormenta, donde las rachas de viento podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora. Es fundamental estar preparado para estas condiciones y tomar las medidas de precaución necesarias. Es importante comprender la variabilidad climática de la Ciudad de México. Aunque comúnmente se asocia a un clima templado, la realidad es más compleja debido a la altitud y la extensión territorial. Las temperaturas generalmente oscilan entre los 22 y 27 grados Celsius, y los veranos suelen caracterizarse por lluvias frecuentes, lo que contribuye a la vegetación exuberante y a la humedad relativa. Sin embargo, durante el invierno, las temperaturas pueden descender considerablemente, llegando a valores cercanos a cero grados Celsius en las zonas montañosas y en las periferias de la ciudad. Esta variabilidad climática hace que sea crucial estar informado y preparado para diferentes escenarios meteorológicos a lo largo del año





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