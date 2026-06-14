Pronóstico del clima en Guanajuato: lluvias intensas y calor

El pronóstico del clima para el inicio de la semana indica que en Guanajuato se advierten lluvias intensas junto a rachas fuertes de viento ocasionados por diversos sistemas. Se prevén lluvias eléctricas durante toda la semana, a excepción del lunes con cielos parcialmente nublados únicamente.

Aunque varios sistemas dejarán lluvias intensas en Guanajuato el calor regresará a varios municipios donde las temperaturas máximas podrían llegar a los 40°C. El pronóstico del clima para el inicio de la semana indica que en Guanajuato se advierten lluvias intensas junto a rachas fuertes de viento ocasionados por diversos sistemas.

Señala que los efectos adversos esperados podrían ocasionar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Este sistema se disipará por la tarde, originará lluvias intensas en el noreste, oriente y centro del país. Estos efectos se mantendrán durante los días siguientes con la presencia de una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios, divergencia en altura, canales de baja presión y la llegada de una nueva masa de aire húmedo.

Guanajuato contará con lluvias variables para esta semana en la mayoría del estado. Las lluvias intensas podrán extenderse hasta en martes para disiparse en la segunda mitad de la semana donde se prevé un gradual aumento en la sensación térmica donde las temperaturas máximas podrían llegar hasta los 40°C desde el miércoles. Se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en el noroeste.

El viento será un constante para la primera mitad de la semana, con rachas que podrían ocasionar el derribo de árboles y anuncios publicitarios.

Se prevén lluvias eléctricas durante toda la semana, a excepción del lunes con cielos parcialmente nublados únicamente, donde la sensación térmica se mantendrá estable con temperaturas de entre los 26 y los 27°C. La capital se prevé la permanencia de lluvias, las cuales podrán estar acompañadas de descargas eléctricas el martes y la segunda mitad de la semana donde el ambiente refrescará con temperaturas máximas entre los 23 y los 25°C. También se pronostican lluvias durante toda la semana con tormentas eléctricas diurnas desde el miércoles, manteniendo temperaturas máximas de 27°C. Se espera lluvias eléctricas durante todas las tardes de la semana, con lluvias débiles esporádicas, mientras que la sensación térmica se mantendrá estable con temperaturas de entre los 26 y los 27°C. Por último, se contará con lluvias variables, las cuales podrán estar acompañadas de descargas eléctricas desde la segunda mitad de la semana, donde las temperaturas máximas se mantendrán entre los 25 y los 27°C





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