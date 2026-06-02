Pronóstico del clima en Guanajuato: lluvias y chubascos tormentosos para este martes

Se esperan lluvias y tormentas en Guanajuato con temperaturas entre 30 y 35°C y vientos moderados. La humedad oceánica y ondas tropicales provocan el temporal.

Este martes, el estado de Guanajuato experimentará un día marcado por la presencia de lluvias y cielos mayormente nublados. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, se esperan chubascos tormentosos durante la mayor parte del día, alternados con períodos de lluvias débiles.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 30°C y 35°C, mientras que las mínimas se mantendrán entre 15°C y 16°C. El viento será moderado, con rachas que podrían alcanzar hasta 49 km/h durante la tarde y la noche, especialmente en las zonas más expuestas. Estas condiciones son resultado del ingreso de humedad proveniente de ambos océanos, la divergencia en los niveles altos de la atmósfera y la llegada de ondas tropicales que afectan a gran parte de la república mexicana.

Se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en áreas vulnerables. El panorama climático para este 2 de junio indica que las lluvias serán constantes a lo largo del día, con intervalos de nubosidad variable. En la mañana, se prevén lluvias débiles, pero hacia el mediodía y la tarde, los chubascos tormentosos se intensificarán, acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Las temperaturas se mantendrán en un rango agradable, con máximas que no superarán los 35°C en las regiones más cálidas del estado, como el sur y el oeste. En contraste, las zonas montañosas y el norte de Guanajuato registrarán temperaturas más frescas, alrededor de los 27°C de máxima y 13°C de mínima.

El viento, con dirección variable, tendrá una velocidad promedio de 10 a 20 km/h, pero las rachas pueden ser significativamente más fuertes durante las tormentas, alcanzando hasta 50 km/h en algunas áreas. Además de las condiciones meteorológicas adversas, las autoridades locales han anunciado el programa 'Manos a la Obra', que dedicará más de 4 mil millones de pesos a 386 proyectos en todo el estado.

Este programa busca mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los guanajuatenses, aunque no está directamente relacionado con el clima. Sin embargo, en el contexto de las lluvias, es importante que los proyectos consideren medidas de mitigación para evitar daños por inundaciones o deslaves.

Se espera que las lluvias continúen durante los próximos días debido a la persistencia de los sistemas meteorológicos, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos oficiales y evitar actividades al aire libre durante las tormentas más intensas. La combinación de humedad oceánica y divergencia atmosférica mantendrá un temporal de lluvias en gran parte de México, y Guanajuato no será la excepción.

Los expertos sugieren mantener limpios los drenajes y no arrojar basura en las calles para prevenir encharcamientos





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