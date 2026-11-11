Pronóstico del clima en Guanajuato para el 11 de noviembre

El pronóstico para Guanajuato este miércoles indica temperaturas entre 12 y 28 grados con lluvias por intervalos debido al frente frío número 4.

El pronóstico meteorológico para Guanajuato establece que la jornada del miércoles 11 de noviembre presentará condiciones templadas con una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 12°C. Se esperan lluvias por intervalos a lo largo del estado, mientras que la velocidad del viento se mantiene suave sin representar riesgos significativos para la población.

Causas meteorológicas y nubosidad

La situación climática estará condicionada por vaguadas en niveles medios y altos, junto con la interacción del frente frío número 4 con un canal de baja presión. Este fenómeno aumentará la humedad y las probabilidades de lluvia en la entidad durante todo el día.

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En municipios como Irapuato y Guanajuato capital, el cielo se cubrirá de nubes que filtran los rayos de sol, creando un ambiente parcialmente nublado con destellos de luz solar ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre 14°C y 25°C en estas zonas urbanas principales.

Detalles del viento y precipitaciones

El viento sostenido registrará velocidades de 5 a 10 km/h con rachas que pueden alcanzar los 30 km/h en algunos momentos. Esta intensidad no es de preocuparse, ya que sopla suavemente y no afectará la movilidad o las actividades al aire libre de los ciudadanos.

Las lluvias por intervalos son el principal evento esperado, generadas por la combinación de factores atmosféricos mencionados. La Conagua ha monitoreado estos cambios para actualizar los mapas del clima correspondientes a esta fecha específica.

Pronóstico por municipio específico

Los municipios reportan variaciones menores en sus condiciones locales. Algunos tendrán cielos mayormente nublados con temperaturas de 13°C a 28°C y viento de 0 a 5 km/h con rachas de 12 km/h. Otros presentarían días nublados con filtros de sol, temperaturas de 12°C a 24°C y viento sostenido de 5 a 10 km/h con rachas de 16 km/h.

En general, el panorama para el 11 de noviembre muestra estabilidad térmica con alta probabilidad de precipitación ligera. Los residentes deben prepararse para posibles interrupciones leves en sus planes exteriores debido a la lluvia intermitente esperada durante la tarde.