Pronóstico del clima en Guanajuato: Temperaturas frescas y cielos nubosos del 13 al 15 de noviembre

Conoce el pronóstico del clima en Guanajuato del 13 al 15 de noviembre. Temperaturas mínimas de 12 a 14°C, máximas entre 26 y 29°C y vientos de hasta 39 km/h.

El Estado de Guanajuato se prepara para recibir un fin de semana caracterizado por condiciones climáticas frescas, especialmente durante las primeras horas de la mañana. De acuerdo con las proyecciones emitidas, el panorama meteorológico para los días 13, 14 y 15 de noviembre presentará cielos mayormente cubiertos, limitando la intensidad de la radiación solar y manteniendo rangos térmicos moderados en todo el territorio estatal.

Detalles del Frente Frío 5 en la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha identificado la interacción entre la masa de aire frío y un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste del país como los factores determinantes para el comportamiento atmosférico en la entidad. Este sistema frontal, denominado Frente Frío 5, adquirirá características estacionarias sobre la región central del Golfo de México y el noreste nacional, lo que influirá directamente en la estabilidad y los patrones de viento en Guanajuato.

Also read Pronóstico del clima en Guanajuato para el 11 de noviembre

Temperaturas máximas y mínimas por día

Los pronósticos indican que las temperaturas mínimas se mantendrán en un rango estable entre 12°C y 14°C durante toda la semana, registrándose los valores más bajos en municipios como Salamanca, donde se esperan valores de 12°C. Por el contrario, las temperaturas máximas oscilarán entre 24°C y 29°C, dependiendo de la localidad específica y de la nubosidad presente en cada jornada, sin mostrar probabilidades significativas de precipitación pluvial en la mayoría de las zonas urbanas y rurales del estado.

Velocidad y dirección del viento pronosticado

Las rachas de viento constituyen otro elemento clave del panorama meteorológico, con velocidades que varían considerablemente entre las diferentes localidades y momentos del día. Se esperan vientos generales de 10 a 20 km/h, pero con ráfagas puntuales que pueden alcanzar velocidades de 17 a 39 km/h, lo cual requiere precaución adicional para actividades al aire libre y transporte en zonas expuestas durante el fin de semana.

Pronóstico detallado para el viernes 13 de noviembre

Para el viernes 13 de noviembre, el día iniciará con cielos nublados y una temperatura mínima de 13°C, alcanzando un máximo de 27°C con rachas de viento de 23 km/h. En otras localidades, se pronostican valores mínimos de 14°C y máximas de 29°C, manteniendo cielos medios nublados sin lluvia y vientos de 25 km/h, mientras que en zonas como Salamanca se espera una máxima de 29°C con vientos de 30 km/h y mínima de 13°C.

Condiciones para el sábado 14 de noviembre

El sábado 14 de noviembre se prevé un cielo nublado persistente con temperaturas mínimas de 13°C y máximas que oscilan entre 26°C y 29°C. Las rachas de viento serán notables, alcanzando hasta 32 km/h en algunas áreas y 39 km/h en otras, sin registros de precipitaciones. En el valle central, se esperan mínimas de 13°C y máximas de 28°C con vientos de 19 km/h, mientras que en regiones como Salamanca la máxima bajará ligeramente a 29°C con vientos de 25 km/h.

Expectativas para el domingo 15 de noviembre

El domingo 15 de noviembre cerrará el fin de semana con cielos nublados en la mayoría del estado y temperaturas mínimas de 12°C a 13°C. Las máximas se ubicarán entre 24°C y 28°C, con rachas de viento que pueden superar los 30 km/h en ciertas zonas, alcanzando hasta 33 km/h en áreas específicas. En Salamanca, se pronostica una máxima de 28°C con vientos de 25 km/h, mientras que en otras localidades la máxima se mantiene en 27°C con vientos de 32 km/h, consolidando un patrón fresco y estable para la jornada final del fin de semana.