Pronóstico del clima en México: Lluvias intensas y onda de calor para este 12 de junio

El SMN pronostica lluvias intensas en 19 estados y una onda de calor en cinco entidades para el viernes 12 de junio. Se esperan acumulados de hasta 150 mm y temperaturas superiores a 40°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su pronóstico para este viernes 12 de junio, alertando sobre lluvias intensas que afectarán a al menos 19 estados de la República Mexicana.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo, según el reporte matutino. Además, una onda de calor persistirá en el norte y noroeste del país, generando temperaturas muy elevadas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Baja California.

La combinación de la onda tropical número 6 y una zona de baja presión con potencial ciclónico sobre el Golfo de México generará condiciones de inestabilidad atmosférica, provocando lluvias puntuales intensas en regiones de Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se esperan acumulados de 75 a 150 mm en estas zonas, lo que podría ocasionar inundaciones repentinas, deslaves en zonas montañosas y crecidas de ríos.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones al conducir, evitar zonas de riesgo y mantenerse informados a través de los canales oficiales como la cuenta de CONAGUA Clima en redes sociales. Para el resto del territorio nacional, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en estados como Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Nayarit y Guerrero, con acumulados de 50 a 75 mm. En estas regiones, se podrían presentar encharcamientos urbanos y afectaciones en vialidades.

En tanto, intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm se presentarán en Sonora, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y la Ciudad de México. Finalmente, chubascos dispersos de 5 a 25 mm se esperan en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

El SMN exhorta a la población a no intentar cruzar cuerpos de agua, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y tener a la mano una mochila de emergencia. Es importante recordar que las lluvias pueden ser intermitentes pero intensas, por lo que se debe evitar tirar basura en las calles para prevenir obstrucciones en el drenaje.

En cuanto a las temperaturas, la onda de calor continuará afectando el norte y noroeste del país, con máximas superiores a 40 grados Celsius en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, mientras que en Baja California y Durango se registrarán valores cercanos a 38 grados. En la península de Yucatán, el calor también será intenso, con sensaciones térmicas elevadas que podrían superar los 45 grados en algunas zonas costeras.

Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas, hidratarse constantemente con agua natural, usar ropa ligera y prestar especial atención a niños y adultos mayores, así como a mascotas. El SMN actualizará el pronóstico en las próximas horas; para más detalles, consulta el enlace oficial proporcionado en su cuenta de Twitter. Recuerda que el clima puede cambiar rápidamente, por lo que es importante seguir las indicaciones de Protección Civil y mantenerse informado.

Este pronóstico corresponde a las 06:00 horas del viernes 12 de junio. La población puede seguir la cuenta oficial de CONAGUA Clima en redes sociales para recibir alertas en tiempo real. Ante cualquier emergencia, comunicarse al 911. Mantengámonos preparados ante los fenómenos meteorológicos y actuemos con responsabilidad para reducir riesgos.

Además, se recomienda a los sectores agrícola y turístico tomar precauciones ante posibles cancelaciones de vuelos o daños en cultivos. El SMN continuará monitoreando la evolución de la zona de baja presión y emitirá avisos si es necesario. No olvides compartir esta información con tus seres queridos para que todos estén prevenidos





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