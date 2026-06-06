Pronóstico del Clima en México: Lluvias Torrenciales y Olas de Calor para este Sábado

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas en gran parte del país, con acumulados de hasta 250 mm en Oaxaca, y olas de calor en 11 estados. Conoce los detalles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su pronóstico para este sábado 6 de junio, advirtiendo sobre lluvias torrenciales en diversas regiones del país, además de dos olas de calor que afectarán a once entidades.

Las precipitaciones podrían alcanzar hasta 250 milímetros en algunas zonas, acompañadas de granizo y tormentas eléctricas. Este fenómeno se debe a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión en el interior del territorio, inestabilidad atmosférica y el abundante ingreso de humedad generado por dos zonas de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y encharcamientos, especialmente en las regiones más vulnerables. Las lluvias más intensas se esperan en el norte de Oaxaca, con acumulados torrenciales de 150 a 250 mm, mientras que en Guerrero (costa), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro) y Chiapas (centro y sur) se prevén lluvias intensas de 75 a 150 mm.

En San Luis Potosí (este), Michoacán (oeste), Hidalgo (centro, este y sur), Querétaro, Estado de México (norte) y Tlaxcala, las lluvias serán muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 mm. Por otro lado, Coahuila (norte y sureste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (sur), Jalisco (oeste y centro), Colima, Guanajuato (noreste y sur), Ciudad de México, Morelos y Tabasco (oeste y sur) registrarán chubascos con lluvias fuertes de 25 a 50 mm.

En Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Campeche se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, mientras que en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo solo se pronostican lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm. En cuanto a las temperaturas, el SMN informó que se mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte del país, con dos olas de calor activas.

La primera afecta a Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (noreste y este), Michoacán (centro), Guerrero (centro, sur y sureste), Oaxaca (sur y sureste) y Chiapas (centro). Además, se prevé que inicie una nueva ola de calor en Sonora (este).

Estas condiciones podrían generar temperaturas extremas, por lo que se exhorta a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y seguir las indicaciones de Protección Civil. El pronóstico general indica que las condiciones climáticas continuarán siendo adversas durante el fin de semana, por lo que es importante estar atentos a los avisos oficiales y tomar las medidas necesarias para proteger la salud y los bienes.

Las autoridades también han señalado que las lluvias podrían generar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como posibles deslaves en zonas montañosas, por lo que se pide extremar precauciones en carreteras y áreas propensas a estos fenómenos





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