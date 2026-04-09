Pronóstico del Clima: Guanajuato Anticipa Lluvias Intensas y la Persistencia de Condiciones Inestables

El estado de Guanajuato se prepara para enfrentar un período de lluvias intensas y condiciones climáticas inestables, debido a la influencia de los frentes fríos 43 y 44. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica precipitaciones generalizadas en gran parte del territorio, con especial atención a la situación en los municipios del estado. Se detalla la previsión meteorológica específica para las diferentes ciudades, incluyendo la probabilidad de lluvia, la cantidad de agua esperada y la posibilidad de actividad eléctrica.

Guanajuato , Gto. - Las precipitaciones continuarán hasta el domingo 12 de abril, por lo que se espera que las lluvias muy fuertes afecten al menos a 15 entidades federativas, con la posibilidad de granizadas y actividad eléctrica.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha alertado sobre la persistencia de los frentes fríos 43 y 44, que mantendrán un período de lluvias de cinco días en todo el territorio nacional, desde este miércoles hasta el domingo 12 de abril, con lluvias intensas en varios estados, especialmente en el centro, norte, oriente y sureste del país. Para el estado de Guanajuato, se pronostican intervalos de chubascos. Según las previsiones, el frente frío 43 permanecerá estacionado sobre la península de Yucatán durante los próximos días, lo que provocará chubascos en esa región. Posteriormente, entre el viernes y el sábado, el frente frío 44 entrará por el noroeste del país y se extenderá por esa área, interactuando con otros fenómenos meteorológicos que seguirán generando lluvias en diferentes estados. ¿Seguirá nublado? Así será el clima en Guanajuato este jueves 9 de abril. ¿Habrá lluvias en los municipios de Guanajuato? Según el sitio especializado Meteored, no se esperan lluvias en León, y en Irapuato solo se prevén de forma breve el próximo lunes, aunque el cielo estará nublado. Celaya, por su parte, experimentará lluvias este jueves con un 40% de probabilidad y una caída de 2.8 mm de agua. El sábado, la probabilidad de lluvia será del 50%, pero solo con 0.7 mm de agua, y el domingo del 70%, con 0.9 mm de agua. Se pronostican descargas eléctricas durante los tres días. Las lluvias sí estarán presentes, especialmente en la mitad este del estado, tanto en el norte como en el sur. ¿Debo llevar paraguas? Así será el clima en Guanajuato este miércoles 8 de abril. San Miguel de Allende tendrá un 50% de probabilidad de lluvia con una caída de 3.7 mm de agua el sábado, mientras que el domingo la probabilidad aumentará al 80% con 1.2 mm. En ambos días, se esperan descargas eléctricas. La zona de Xichú es la que registrará la mayor cantidad de lluvia, ya que se pronostican precipitaciones hasta el próximo lunes 13 de abril. Hoy, la probabilidad es del 70% con 2.7 mm, el viernes del 70% con 0.7 mm, el sábado del 50% con 0.4 mm, el domingo del 70% con 2 mm, y el lunes del 40% con 0.3 mm. Se prevén rayos de jueves a domingo





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