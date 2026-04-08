Pronóstico del Clima: Inestabilidad en el Norte con Posibles Lluvias y Vientos Fuertes

La Conagua informa sobre un canal de baja presión que afectará el norte de México, generando inestabilidad, lluvias y fuertes vientos en Coahuila y Durango. Se esperan contrastes de temperatura y condiciones gélidas en zonas montañosas.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este miércoles 8 de abril, un canal de baja presión en el interior del país, en interacción con la humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México, originará condiciones de inestabilidad en el norte de México. Esto se manifestará con la posibilidad de lluvias, fuertes vientos y tolvaneras, principalmente en los estados de Coahuila y Durango .

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas indicando que se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h en ambas entidades federativas, acompañadas por la probable formación de tolvaneras, un fenómeno característico de estas condiciones climáticas. Adicionalmente, se espera un marcado contraste térmico, con temperaturas cálidas durante el día que darán paso a temperaturas frías y hasta gélidas en las zonas montañosas y serranas, especialmente en Durango. Este escenario meteorológico exige precaución y estar al tanto de los avisos oficiales para evitar cualquier riesgo.\El pronóstico para la región de La Laguna, que incluye las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, revela detalles importantes. Se espera un cielo mayormente nublado en toda la región durante el miércoles. En Coahuila, existe una probabilidad de lluvias dispersas, las cuales podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, incrementando la sensación de inestabilidad. Durante la mañana, el ambiente se mantendrá frío a fresco, con la posibilidad de niebla en las áreas montañosas, mientras que en la sierra de Durango se prevén temperaturas extremadamente bajas, incluso gélidas. Sin embargo, conforme avance el día, se anticipa un aumento en la temperatura, con condiciones cálidas y hasta calurosas por la tarde, especialmente en el noroeste de Durango, donde las temperaturas máximas podrían oscilar entre los 35 y 40 grados Celsius. Esta variabilidad climática requiere que los residentes estén preparados para las diferentes condiciones y se mantengan informados sobre las actualizaciones del pronóstico.\En cuanto a las precipitaciones, la Conagua indica que en Coahuila se esperan lluvias aisladas, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 5 mm, existiendo la posibilidad de tormentas eléctricas. En Durango, a pesar de las condiciones de viento fuerte pronosticadas, no se anticipan lluvias significativas. Las zonas serranas de Durango experimentarán temperaturas mínimas muy bajas, oscilando entre -10 y -5 grados Celsius, con riesgo de heladas, mientras que en las áreas altas de Coahuila, las temperaturas mínimas se situarán entre 0 y 5 grados Celsius. Específicamente, para La Laguna, el pronóstico detalla un cielo nublado para las tres ciudades. En Torreón y Gómez Palacio, se espera una temperatura máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 16 grados Celsius, con una probabilidad de lluvia del 0% y vientos del noreste a una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 31 km/h. Lerdo presenta un pronóstico similar, con una temperatura mínima ligeramente inferior, de 15 grados Celsius. Se recomienda a los habitantes de la región mantenerse informados y tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas





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