Pronóstico del clima: Lluvias torrenciales y posible ciclón tropical amenazan varias regiones de México

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre lluvias torrenciales en Guerrero y posible formación de ciclón tropical. Se esperan temperaturas calurosas en gran parte del país.

Para el domingo 7 de junio, un temporal de lluvias afectará a gran parte de México debido a la interacción de dos zonas de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur, una vaguada en niveles medios y altos sobre el norte y noreste, canales de baja presión internos e inestabilidad atmosférica, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

Se pronostican lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en la costa de Guerrero, intensas (75 a 150 mm) en Michoacán, Puebla, Oaxaca y Chiapas, muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima, Jalisco, Estado de México, Morelos, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Tamaulipas. Además, se esperan lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco, chubascos en Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila y la península de Yucatán, y lluvias aisladas en Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Las temperaturas vespertinas serán calurosas a muy calurosas en la mayor parte del país, con una onda de calor que afecta Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y que se extenderá a Coahuila a partir de este día. Se prevé que la zona de baja presión al sur de Guerrero, con 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas, evolucione a ciclón tropical durante el domingo, localizada a 190 km al sur de Acapulco y desplazándose hacia el noreste.

Otra zona de baja presión al sureste del río Suchiate mantiene 70% de probabilidad ciclónica, frente a costas de El Salvador a 450 km de la desembocadura, con desplazamiento lento hacia el norte. Ambas sistemas podrían intensificarse y generar lluvias adicionales en las próximas horas. Por otra parte, el ingreso de aire húmedo del mar Caribe y un canal de baja presión sobre la península de Yucatán ocasionarán chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45 °C en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Durango, y entre 35 y 40 °C en Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es importante que la población tome precauciones ante las lluvias intensas, que podrían provocar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos, especialmente en zonas de alta pendiente y cercanas a costas.

Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos o arroyos crecidos, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, y mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN y Protección Civil. Asimismo, ante las altas temperaturas, se sugiere hidratarse constantemente, usar ropa ligera, evitar la exposición prolongada al sol y prestar atención a niños, personas mayores y mascotas.

En cuanto a los pronósticos locales, para Saltillo se espera un día cubierto a parcialmente nuboso con máxima de 27 °C y mínima de 16 °C; en Ramos Arizpe, parcialmente nuboso a cubierto con máxima de 28 °C y mínima de 17 °C; Torreón tendrá nubes y claros a soleado con máxima de 36 °C y mínima de 20 °C; Monclova presentará nubes y claros a lluvia débil con máxima de 36 °C y mínima de 22 °C; y Piedras Negras, parcialmente nuboso con máxima de 35 °C y mínima de 25 °C. En las próximas horas se monitoreará la posible evolución de los sistemas ciclónicos, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del SMN.

La población en zonas de riesgo debe estar preparada para posibles evacuaciones y tener a la mano un kit de emergencia con documentos importantes, agua, alimentos no perecederos, botiquín y linterna. Las lluvias y el calor extremo podrían afectar las actividades al aire libre y el suministro eléctrico, por lo que se pide reportar cualquier anomalía a las autoridades correspondientes





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