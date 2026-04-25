Pronóstico del Tiempo: Calor y Chubascos para el Valle de México este Domingo

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un domingo cálido a caluroso en la Ciudad de México y el Estado de México, con probabilidad de chubascos por la tarde y riesgo de descargas eléctricas y granizo. Se anticipa una onda de calor persistente y lluvias aisladas en regiones aledañas.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) ha emitido un pronóstico detallado para este domingo 26 de abril, anticipando un clima predominantemente cálido a caluroso en la Ciudad de México y el Estado de México durante las horas diurnas.

A pesar de las altas temperaturas, existe una probabilidad significativa de chubascos por la tarde, lo que exige a la población mantenerse informada y tomar precauciones. El organismo, adscrito a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señala que el cielo se presentará medio nublado a nublado a lo largo del día, ofreciendo un respiro parcial del sol intenso.

La transición térmica será notable, comenzando la mañana con un ambiente fresco a templado, ideal para actividades al aire libre, pero evolucionando hacia un calor más intenso por la tarde, con la amenaza latente de precipitaciones. Es importante destacar que estas lluvias no serán generalizadas, sino más bien en forma de intervalos de chubascos, lo que implica una distribución irregular de las precipitaciones en diferentes zonas de la región metropolitana.

El SMN advierte específicamente sobre la posibilidad de que estas lluvias estén acompañadas de descargas eléctricas y, en algunos casos, incluso de la caída de granizo, lo que representa un riesgo potencial para la seguridad de las personas y la infraestructura. Las temperaturas máximas estimadas para la Ciudad de México oscilarán entre los 31 y 33 grados Celsius, mientras que las mínimas se situarán entre los 14 y 16 grados Celsius, lo que indica una amplitud térmica considerable que puede afectar la salud de los más vulnerables.

El inicio de una onda de calor en el Valle de México, que comenzó este sábado, es un factor clave en el pronóstico actual. Sin embargo, la interacción de un canal de baja presión, el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y la inestabilidad atmosférica en niveles medios, están generando condiciones propicias para lluvias más intensas en regiones vecinas.

En particular, el estado de Puebla se verá afectado por lluvias fuertes, mientras que la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos y Tlaxcala experimentarán lluvias aisladas, también acompañadas de descargas eléctricas. Esta situación subraya la importancia de la vigilancia constante y la atención a los avisos emitidos por las autoridades meteorológicas. La combinación de calor intenso y lluvias intermitentes crea un escenario complejo que requiere una preparación adecuada por parte de la población.

Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor, mantenerse hidratado y buscar refugio en lugares seguros en caso de tormenta. Además, es fundamental asegurar que los sistemas de drenaje estén despejados para evitar inundaciones y otros percances relacionados con las lluvias. La Conagua y el SMN continuarán monitoreando de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas y proporcionarán actualizaciones periódicas a la población.

De cara al lunes 27 de abril, el SMN anticipa condiciones similares a las del domingo, con un cielo medio nublado a nublado durante el día. La mañana conservará un ambiente fresco a templado, pero la tarde volverá a ser cálida a calurosa, con una probabilidad persistente de chubascos. Esta continuidad en el patrón climático sugiere que la onda de calor continuará afectando la región, aunque la presencia de la humedad y la inestabilidad atmosférica seguirá generando lluvias intermitentes.

Por lo tanto, se insta a la población a mantener la alerta y a no bajar la guardia ante los posibles riesgos asociados con el clima. Es crucial recordar que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente, por lo que es importante consultar las fuentes oficiales de información y seguir las recomendaciones de las autoridades. La prevención es la mejor herramienta para mitigar los impactos negativos del clima extremo.

El SMN enfatiza la necesidad de estar preparados para enfrentar posibles contingencias, como cortes de energía eléctrica, inundaciones y deslizamientos de tierra. Además, se recomienda a los conductores extremar precauciones en las carreteras, especialmente durante las lluvias, y evitar circular por zonas inundadas. La colaboración ciudadana y la responsabilidad individual son fundamentales para garantizar la seguridad y el bienestar de todos





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