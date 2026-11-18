Análisis del clima en Chicago para esta semana con máximas cercanas a los 60 grados y la visualización de las Leónidas. Detalles sobre las temperaturas y la presión alta en el Valle de Ohio.

El pronóstico del tiempo en Chicago para este miércoles revela una persistencia de un patrón térmico inusualmente cálido, con temperaturas que rondan los 60 grados Fahrenheit. Esta estabilidad atmosférica se mantiene activa justo cuando la capital de Illinois recibe el pico de intensidad de la lluvia de estrellas Leónidas, creando un escenario meteorológico dual de calor y observación celeste.

Detalles térmicos y vientos del sur

Las condiciones actuales están marcadas por la ausencia total de precipitación y cielos predominantemente despejados. En este momento de la noche, el termómetro marca 45 grados con una sensación térmica de 41 grados. Los vientos del sur actúan como un mecanismo de transporte de aire más cálido hacia la zona urbana, lo que explica el desvío de los patrones fríos habituales de esta época del año.

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La sensación de 41 grados se debe a la combinación de la temperatura real y la velocidad del viento, pero la circulación general está evitando que el frío invernal se asiente. Durante la mañana del jueves, se espera que las temperaturas bajen ligeramente a un rango de 40 a 43 grados, para luego ascender progresivamente a medida que avanza el día.

Monitoreo de las Leónidas y visibilidad

La noche de este miércoles representa el momento culminante para la observación de las Leónidas. Los astrónomos predicen una tasa de alrededor de 15 meteoros por hora durante el pico de actividad. Para maximizar la visibilidad de estos fenómenos, se recomienda dirigirse a zonas alejadas de la contaminación luminosa propia de las grandes ciudades como Chicago.

A pesar de la iluminación urbana, hay una oportunidad real de alcanzar a ver algunas de estas estrellas fugaces. La transparencia atmosférica actual, favorecida por los cielos despejados, es ideal para la detección de estos restos de polvo cometario. La observación debe realizarse con paciencia y orientación hacia los puntos del cielo donde la densidad de la lluvia de estrellas sea mayor.

Anomalía térmica en noviembre y presión alta

Desde octubre y continuando hasta la segunda mitad de noviembre, Chicago ha experimentado una mayoría de días con temperaturas por encima de lo normal. El día de hoy, 17 de noviembre, es estadísticamente la fecha en la que suele ocurrir la primera nevada de la temporada, pero esta vez las condiciones son diametralmente opuestas.

La causa principal de este calor persistente es un sistema de alta presión ubicado en el valle de Ohio. Esta configuración atmosférica no solo empuja vientos del sur que calientan el termómetro, sino que también actúa como un bloqueo físico que impide el paso de sistemas frontales fríos. Como resultado, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes habrá lluvia significativa.

Evolución semanal y próximas precipitaciones

La tendencia de temperaturas cálidas continuará con máximas proyectadas de 64 grados para el jueves, 65 grados para el viernes y 64 grados para el sábado. Se esperan ráfagas de viento que oscilarán entre 25 y 30 millas por hora, lo que añadirá una sensación de movimiento atmosférico sin alterar el registro térmico.

La situación cambiará hacia el fin de semana cuando se comience a monitorear un nuevo sistema frontal. La próxima oportunidad de precipitación llegará durante la noche del sábado y la mañana del domingo. Entre tanto, los residentes tienen una ventana de días secos y soleados para realizar actividades pendientes en jardines, garajes o para preparar decoraciones de acción de gracias y navidad.