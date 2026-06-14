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Pronóstico del tiempo en México: Lluvias, tormentas eléctricas y rachas de viento del 13 al 17 de junio

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Pronóstico del tiempo en México: Lluvias, tormentas eléctricas y rachas de viento del 13 al 17 de junio
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📆6/14/2026 5:40 AM
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un periodo de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento en gran parte de México entre el 13 y el 17 de junio, con mayor impacto en el sur y sureste. Se recomienda a la población mantenerse alerta a los avisos de Protección Civil debido a los riesgos de crecidas de ríos, deslaves, inundaciones urbanas y reducción de visibilidad en carreteras.

El clima en México estará marcado por lluvias, tormentas eléctricas y rachas de viento del 13 al 17 de junio, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ).

Las autoridades han advertido que estas precipitaciones podrían generar condiciones peligrosas, incluyendo actividad eléctrica y vientos fuertes, por lo que se insta a la población a mantenerse atenta a los avisos emitidos por Protección Civil. Las lluvias más importantes se esperan en las regiones del sur y sureste del país, aunque el fenómeno se extenderá a gran parte del territorio nacional.

El SMN explica que estas precipitaciones estarán relacionadas con el ingreso de humedad y condiciones de inestabilidad atmosférica que prevalecerán durante varios días. La combinación de estos factores podría provocar lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento, particularmente en zonas montañosas y costeras.

Además, se prevé que el ambiente continúe generando riesgos como crecidas de ríos y arroyos, deslaves en zonas serranas, reducción de visibilidad en carreteras, inundaciones urbanas y afectaciones por escurrimientos. Las autoridades de Protección Civil, en coordinación con el SMN, mantienen vigilancia permanente sobre la evolución de los sistemas meteorológicos que afectan al país y actualizarán el pronóstico conforme cambien las condiciones atmosféricas.

Se recomienda a la población consultar los avisos oficiales, evitar cruzar corrientes de agua durante lluvias intensas, extremar precauciones en carreteras y atender las indicaciones de las autoridades. Las precipitaciones seguirán presentes en gran parte del territorio nacional durante los próximos días, con variaciones en intensidad y duración según la región. Esta situación requiere que los ciudadanos se preparen ante posibles emergencias y sigan las medidas preventivas para minimizar riesgos

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