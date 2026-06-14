Pronóstico del tiempo en México: Lluvias, tormentas eléctricas y rachas de viento del 13 al 17 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un periodo de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento en gran parte de México entre el 13 y el 17 de junio, con mayor impacto en el sur y sureste. Se recomienda a la población mantenerse alerta a los avisos de Protección Civil debido a los riesgos de crecidas de ríos, deslaves, inundaciones urbanas y reducción de visibilidad en carreteras.

El clima en México estará marcado por lluvias, tormentas eléctricas y rachas de viento del 13 al 17 de junio, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ).

Las autoridades han advertido que estas precipitaciones podrían generar condiciones peligrosas, incluyendo actividad eléctrica y vientos fuertes, por lo que se insta a la población a mantenerse atenta a los avisos emitidos por Protección Civil. Las lluvias más importantes se esperan en las regiones del sur y sureste del país, aunque el fenómeno se extenderá a gran parte del territorio nacional.

El SMN explica que estas precipitaciones estarán relacionadas con el ingreso de humedad y condiciones de inestabilidad atmosférica que prevalecerán durante varios días. La combinación de estos factores podría provocar lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento, particularmente en zonas montañosas y costeras.

Además, se prevé que el ambiente continúe generando riesgos como crecidas de ríos y arroyos, deslaves en zonas serranas, reducción de visibilidad en carreteras, inundaciones urbanas y afectaciones por escurrimientos. Las autoridades de Protección Civil, en coordinación con el SMN, mantienen vigilancia permanente sobre la evolución de los sistemas meteorológicos que afectan al país y actualizarán el pronóstico conforme cambien las condiciones atmosféricas.

Se recomienda a la población consultar los avisos oficiales, evitar cruzar corrientes de agua durante lluvias intensas, extremar precauciones en carreteras y atender las indicaciones de las autoridades. Las precipitaciones seguirán presentes en gran parte del territorio nacional durante los próximos días, con variaciones en intensidad y duración según la región. Esta situación requiere que los ciudadanos se preparen ante posibles emergencias y sigan las medidas preventivas para minimizar riesgos





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lluvias Tormentas Eléctricas Viento SMN Protección Civil México Pronóstico Del Tiempo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lluvias en la Ciudad de México causan caos y árboles caídosLa tarde del miércoles se registraron fuertes lluvias en gran parte de la Ciudad de México, lo que provocó la caída de árboles, anegaciones y afectó el tránsito en diferentes puntos de la capital. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta roja en algunas alcaldías y la alerta amarilla en el resto.

Read more »

Alerta meteorológica en México: lluvias intensas y temperaturas extremasEl Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta meteorológica para varias regiones de México debido a la presencia de un sistema de alta presión que está causando lluvias intensas y temperaturas extremas en el país.

Read more »

Pronóstico del clima en México: Lluvias intensas y onda de calor para este 12 de junioEl SMN pronostica lluvias intensas en 19 estados y una onda de calor en cinco entidades para el viernes 12 de junio. Se esperan acumulados de hasta 150 mm y temperaturas superiores a 40°C.

Read more »

Por lluvias, Tren Ligero y Línea 14 del Trolebús operan con servicio provisionalEquipos de emergencia del operativo Tlaloque ya se dirigen a los puntos afectados

Read more »