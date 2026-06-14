Pronóstico del tiempo: Lluvias intensas, calor extremo y vientos fuertes en múltiples estados de México

El Servicio Meteorológico Nacional emite alertas por lluvias de intensidad variable, calor extremo y vientos fuertes en gran parte de México. Se esperan precipitaciones intensas en el noreste, oriente y centro del país, así como en la península de Yucatán por la onda tropical número 7. Simultáneamente, el calor superará los 45 °C en varios estados del norte y sur. Se recomienda extremar precauciones.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que varias zonas de baja presión, combinadas con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, generarán lluvias intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Chiapas, así como lluvias muy fuertes en Estado de México , Hidalgo y Oaxaca.

También se esperan lluvias fuertes en Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y chubascos en Coahuila y Guerrero. Mientras tanto, en la región noroeste y occidente, un canal de baja presión con inestabilidad atmosférica provocará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Michoacán, Nayarit y Jalisco.

Adicionalmente, se aproxima la nueva onda tropical número 7 a la península de Yucatán, lo que causará lluvias fuertes y chubascos en esa zona. Por otro lado, se mantendrán temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste del país, con valores superiores a 45 °C en Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Respecto al viento, se pronostican rachas de 40 a 60 km/h en el noreste y de 30 a 50 km/h en diversas costas del Pacífico y Golfo de México. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes meteorológicos, especialmente donde se pronostican lluvias intensas acompañadas de granizo o其他 fenómenos adversos.

Cabe señalar que una zona de baja presión en el noreste del país se disipará durante la tarde, pero dejará lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y centro de México, con puntuales intensas en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí





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