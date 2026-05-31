Pronóstico del tiempo para el domingo: lluvias intensas en la mitad del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica intensas precipitaciones en la mitad del país para el domingo, con lluvias significativas en varios estados y temperaturas altas en algunos lugares.
Prepárate para un domingo lluvioso: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica intensas precipitaciones en la mitad del país . Descubre qué estados serán los más afectados.
En niveles medios y altos de la atmósfera que prevalecerá sobre el sur y sureste mexicano, el cual seguirá interactuando con la inestabilidad atmosférica, originarán chubascos y lluvias fuertes en estados del norte y occidente del país. Se esperan precipitaciones significativas en varios estados, con niveles de lluvia que van desde los 75 a 150 mm en algunos lugares.
Los estados más afectados serán Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con lluvias intensas en áreas como el este y sur de Guerrero, el noroeste y oeste de Oaxaca, el norte y este de Chiapas, el este de Tabasco, el este, oeste y sur de Campeche, el oeste y sur de Yucatán y el sur de Quintana Roo. Además, se espera que los estados de Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Michoacán, Puebla y Veracruz reciban lluvias moderadas, con niveles de precipitación que van desde los 50 a 75 mm.
En cuanto al clima, se espera que los estados de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Colima y Michoacán experimenten temperaturas altas, con máximas que van desde los 40 a 45 °C en algunos lugares. Por otro lado, se espera que la Ciudad de México y Toluca tengan temperaturas frescas, con mínimas que van desde los 8 a 10 °C y máximas que van desde los 24 a 26 °C. En resumen, el domingo será un día lluvioso en la mitad del país, con precipitaciones significativas en varios estados y temperaturas altas en algunos lugares
Lluvias Intensas Mitad Del País Temperaturas Altas Ciudad De México Toluca Pronóstico Del Tiempo Servicio Meteorológico Nacional
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
México envejece: un reto nacional con efectos locales en GuanajuatoMéxico está entrando en una de las transformaciones demográficas más importantes de su historia reciente: el envejecimiento acelerado...
Read more »
Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con temporal de lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estadosEl Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano
Read more »
Línea 2 del Metro operará con servicio intermitente por 7 díasEl Metro informó sobre las modificaciones en este medio de transporte colectivo. Así quedan los horarios en las fechas estipuladas.
Read more »
Xbox Game Pass confirma 2 nuevos estrenos de día 1 para junio de 2026: suscriptores podrán jugar un inquietante título de terror y una aventura de supervivenciaEl servicio de suscripción de Microsoft recibirá más de 10 videojuegos durante el próximo mes
Read more »