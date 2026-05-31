Pronóstico del tiempo para el domingo: lluvias intensas en la mitad del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica intensas precipitaciones en la mitad del país para el domingo, con lluvias significativas en varios estados y temperaturas altas en algunos lugares.

Prepárate para un domingo lluvioso: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica intensas precipitaciones en la mitad del país . Descubre qué estados serán los más afectados.

En niveles medios y altos de la atmósfera que prevalecerá sobre el sur y sureste mexicano, el cual seguirá interactuando con la inestabilidad atmosférica, originarán chubascos y lluvias fuertes en estados del norte y occidente del país. Se esperan precipitaciones significativas en varios estados, con niveles de lluvia que van desde los 75 a 150 mm en algunos lugares.

Los estados más afectados serán Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con lluvias intensas en áreas como el este y sur de Guerrero, el noroeste y oeste de Oaxaca, el norte y este de Chiapas, el este de Tabasco, el este, oeste y sur de Campeche, el oeste y sur de Yucatán y el sur de Quintana Roo. Además, se espera que los estados de Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Michoacán, Puebla y Veracruz reciban lluvias moderadas, con niveles de precipitación que van desde los 50 a 75 mm.

En cuanto al clima, se espera que los estados de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Colima y Michoacán experimenten temperaturas altas, con máximas que van desde los 40 a 45 °C en algunos lugares. Por otro lado, se espera que la Ciudad de México y Toluca tengan temperaturas frescas, con mínimas que van desde los 8 a 10 °C y máximas que van desde los 24 a 26 °C. En resumen, el domingo será un día lluvioso en la mitad del país, con precipitaciones significativas en varios estados y temperaturas altas en algunos lugares





Foro_TV / 🏆 46. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lluvias Intensas Mitad Del País Temperaturas Altas Ciudad De México Toluca Pronóstico Del Tiempo Servicio Meteorológico Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

México envejece: un reto nacional con efectos locales en GuanajuatoMéxico está entrando en una de las transformaciones demográficas más importantes de su historia reciente: el envejecimiento acelerado...

Read more »

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con temporal de lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estadosEl Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano

Read more »

Línea 2 del Metro operará con servicio intermitente por 7 díasEl Metro informó sobre las modificaciones en este medio de transporte colectivo. Así quedan los horarios en las fechas estipuladas.

Read more »

Xbox Game Pass confirma 2 nuevos estrenos de día 1 para junio de 2026: suscriptores podrán jugar un inquietante título de terror y una aventura de supervivenciaEl servicio de suscripción de Microsoft recibirá más de 10 videojuegos durante el próximo mes

Read more »