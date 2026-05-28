Pronóstico del tiempo para Guanajuato: lluvias aisladas y temperaturas de hasta 34°C este fin de semana

Se esperan cielos nublados, lluvias por las tardes y noches, y temperaturas máximas de entre 30°C y 34°C en Guanajuato durante el fin de semana, con vientos de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 55 km/h debido a una vaguada en niveles altos y humedad del Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Este fin de semana en Guanajuato se esperan condiciones climáticas variables con predominio de cielos nublados y presencia de lluvias, especialmente durante las tardes y noches.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 30°C y 34°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 13°C y 18°C. Los vientos serán moderados, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas que podrían alcanzar entre 30 y 55 km/h, según diferentes pronósticos. La variabilidad en los datos refleja la incertidumbre típica de los modelos meteorológicos a corto plazo, aunque todos coinciden en la probabilidad de precipitaciones y en la influencia de una vaguada en niveles altos de baja presión combinada con el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

Esta configuración atmosférica favorece la formación de nubes y la ocurrencia de lluvias aisladas, chubascos o tormentas, particularmente el sábado y el domingo. Para el viernes, se anticipan cielos mayormente nublados, temperaturas entre 16°C y 32°C y viento con rachas de hasta 42 km/h.

El sábado, la mayoría de los pronósticos indican lluvias débiles o chubascos tormentosos, con mínimas alrededor de 16°C y máximas de hasta 34°C, además de rachas de viento que podrían superar los 50 km/h en algunos modelos. El domingo persiste la probabilidad de precipitaciones, con temperaturas entre 15°C y 33°C y rachas de viento que alcanzarían los 47 km/h.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población estar atenta a los avisos de las autoridades de protección civil y tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones o deslaves. La humedad ambiental será considerable, lo que podría intensificar la sensación de calor durante las horas diurnas, aunque las lluvias aportarán un alivio temporal.

En resumen, el fin de semana en Guanajuato estará marcado por inestabilidad atmosférica, con alto riesgo de precipitaciones y vientos moderados a fuertes, por lo que es advisable llevar paraguas, evitar actividades al aire libre durante tormentas y mantenerse informado





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Guanajuato Clima Lluvias Pronóstico Del Tiempo Fin De Semana

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