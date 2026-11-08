Pronóstico Guanajuato: Lluvias y bajón térmico del 9 al 15 de noviembre

El pronóstico meteorológico revela una intensa oleada de lluvias para Guanajuato y Querétaro durante la semana del 9 al 15 de noviembre, con temperaturas en descenso y vientos fuertes.

La entidad de Guanajuato se prepara para recibir una significativa oleada de días lluviosos que comenzará este lunes 9 de noviembre. Este pronóstico se deriva directamente de la caída de las temperaturas en los municipios y de una circulación ciclónica vaguada activa en los niveles medios y altos de la atmósfera. La Conagua ha emitido las alertas correspondientes para la semana comprendida entre el 9 y el 15 de noviembre.

Detalles técnicos de la precipitación atmosférica

Los primeros tres días de la semana presentarán lluvias y chubascos intermitentes en la región del Bajío. La intensidad de estos eventos será mayor específicamente el lunes y el miércoles. La concentración de la precipitación se dirigirá especialmente hacia el estado de Querétaro durante estos periodos críticos. Los modelos indican una circulación atmosférica compleja que sostendrá estos fenómenos.

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Posiciones de expertos y modelos meteorológicos

La autoridad meteorológica Conagua establece que el ambiente será fresco por las mañanas y templado durante el día. Se observa un ligero ascenso térmico programado para el martes en las proyecciones oficiales. Por otro lado, el sitio especializado Meteored también pronostica lluvias para los primeros días de la siguiente semana. Este modelo indica que a partir de la mitad de la semana estará mayormente nublado sin precipitaciones.

Impacto real en temperaturas y vientos por día

La previsión detallada por días marca variaciones térmicas precisas que afectarán la operación diaria. El lunes se espera una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 24°C con cielos tormentosos. La probabilidad de lluvias alcanzará el 70% con rachas de viento de hasta 27 km/h. El martes mantiene 13°C como mínima y 24°C como máxima con 60% de lluvia y vientos de 23 km/h.

El miércoles presenta una mínima de 12°C y una máxima de 24°C con 24% de probabilidad de lluvias. Las rachas de viento superarán los 28 km/h durante la jornada completa. El jueves aumenta la intensidad con 13°C como mínima y 23°C como máxima. La probabilidad de lluvias se disparará al 80% con vientos fuertes de hasta 32 km/h. El viernes traerá nubes pero sin lluvia con mínimas de 10°C y máximas de 22°C.

El sábado registrará mínimas de 11°C y máximas de 22°C con 40% de probabilidad de lluvia. Los vientos alcanzarán rachas de 35 km/h afectando la visibilidad y estabilidad. El domingo mostrará 12°C como mínima y 23°C como máxima sin probabilidad de precipitación. Los vientos se mantendrán en 29 km/h con cielos nubosos estables. El lunes siguiente marcará 13°C como mínima y 26°C como máxima con 80% de lluvia.

La nueva semana continuará con 13°C como mínima y 25°C como máxima con cielos tormentosos. La probabilidad de lluvias será del 60% con vientos de 25 km/h. El martes traerá mínimas de 14°C y máximas de 25°C con cielos despejados. No habrá probabilidad de lluvia con vientos de hasta 23 km/h. El miércoles regresará la inestabilidad con 14°C como mínima y 24°C como máxima.

La probabilidad de lluvias en el miércoles alcanzará el 70% con vientos de 36 km/h. El jueves mantendrá 12°C como mínima y 24°C como máxima sin precipitaciones. Los vientos se registrarán en 29 km/h bajo cielos nubosos. El viernes mostrará 11°C como mínima y 24°C como máxima sin lluvia. Los vientos alcanzarán 28 km/h con cielos parcialmente nubosos. El sábado traerá 12°C como mínima y 25°C como máxima sin lluvia.

Los vientos en el sábado se mantendrán en 23 km/h con cielos cubiertos. El domingo marcará 14°C como mínima y 27°C como máxima con 80% de lluvia. Las rachas de viento superarán los 33 km/h durante la jornada. El lunes siguiente presentará 13°C como mínima y 27°C como máxima con 40% de lluvia. Los vientos se registrarán en 24 km/h bajo cielos tormentosos.

El martes traerá mínimas de 11°C y máximas de 27°C sin probabilidad de lluvia. Los vientos alcanzarán 31 km/h con cielos nubosos. El miércoles regresará la inestabilidad con 14°C como mínima y 26°C como máxima. La probabilidad de lluvias será del 70% con vientos de 41 km/h. El jueves mostrará 12°C como mínima y 25°C como máxima sin lluvia. Los vientos se mantendrán en 25 km/h. El viernes traerá 13°C como mínima y 26°C como máxima sin lluvia. Los vientos alcanzarán 29 km/h. El sábado mantendrá 13°C como mínima y 26°C como máxima sin lluvia. Los vientos se registrarán en 24 km/h. El domingo marcará 14°C como mínima y 28°C como máxima con 80% de lluvia. Las rachas de viento superarán los 31 km/h. El lunes siguiente presentará 14°C como mínima y 27°C como máxima sin lluvia. Los vientos se mantendrán en 30 km/h. El martes traerá 14°C como mínima y 27°C como máxima sin lluvia. Los vientos alcanzarán 32 km/h. El miércoles regresará la inestabilidad con 14°C como mínima y 26°C como máxima. La probabilidad de lluvias será del 70% con vientos de 37 km/h. El jueves mostrará 12°C como mínima y 25°C como máxima sin lluvia. Los vientos se mantendrán en 27 km/h. El viernes traerá 13°C como mínima y 26°C como máxima sin lluvia. Los vientos alcanzarán 38 km/h. El sábado mantendrá 13°C como mínima y 26°C como máxima sin lluvia. Los vientos se registrarán en 26 km/h.