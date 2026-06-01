Pronóstico meteorológico en Guanajuato: lluvias intermitentes, calor intenso y riesgo de granizo

El estado de Guanajuato será testigo de lluvias dispersas durante la tarde y noche, con temperaturas que oscilan entre 30 y 35°C y un riesgo de granizo y tormentas eléctricas. Las autoridades advierten sobre la posibilidad de encharcamientos urbanos y aumentos en los nivel de arroyos temporales.

El pronóstico para Guanajuato durante los próximos días presenta una combinación compleja de factores atmosféricos que generarán condiciones de lluvia dispersa, altas temperaturas y vientos moderados.

En los próximos tres días, la actividad de una frente de baja presión, junto con una línea seca al norte del territorio y una vaguada en altura, impulsará la formación de nubes y la precipitación. Se estima que las lluvias entregarán entre 5 y 25 milímetros, principalmente en la tarde y noche, generando lluvias intermitentes que acompañarán a descargas eléctricas y la posible caída de granizo en zonas donde las tormentas sean más intensas.

Los estados de la zona alta y los valles de intercambio presentan un perfil pantomónico: el cielo se mantendrá mayormente medio nublado o nublado, y su cobertura aumentará en cada minuto que avanza el día. El microclima local muestra máximas de entre 30 y 35 grados Celsius en distintos municipios, con mínimas que oscilan entre 14 y 19 grados. El calor se combina con la humedad que provocará la formación de nubes cargadas de electricitas, potencialmente desencadenando tormentas eléctricas fuertes.

La velocidad promedio del viento variará de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h, particularmente visibles en las zonas abiertas y a las afueras de las ciudades. El impacto de la lluvia será inmediato. Los drenajes urbanos mostrarán signos de saturación y se prevén encharcamientos en las zonas de acumulación de agua.

Se enviarán alertas a los municipios de San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y León, donde los riparios y arroyos temporales pueden experimentar incrementos repentinos de caudal. En consecuencia, las autoridades de protección civil están vigilando la posibilidad de inundaciones tempranas el próximo lunes, así como la toma de medidas preventivas. En la fase de consolidación de la presión, los pronósticos indican un incremento de la nubosidad con la posibilidad de lluvia ligera o moderada en la tarde-noche.

El cielo, que será algo parcialmente nublado, podría experimentar alternancias de claros breves que alterarán la temperatura, ya que las temperaturas mínimas pueden bajar a 14 o 15 grados en algunas zonas. En paralelo, las uva y las defensas de agricultura están recurriendo a medidas preventivas para proteger los cultivos de la bajada repentina de la temperatura. El clima en Guanajuato se convertirá en un peso movil de cambiante.

Se espera que la humedad mantenida junto con las lluvias a medida de los vientos, provoque los vientos a llevar la humedad por la zona de la ciudad de Guanajuato. La red de drenajes locales se verá acentuada en la ligera caída de la zona y caso de ruidos en el agua; la organización de la ciudad está igualmente alerta. En ese sentido se prevé un incremento de la temperatura hasta 35 grados en la mañana.

Al mismo tiempo, la combinación de lluvia y dos períodos de cielo medio nublado o parcialmente nublado ofrecerá la posibilidad de otras tormentas eléctricas o algunas lluvias de granizo. El conjunto de factores climáticos obligó a la vivienda de vicina a aumentar la actividad de los residentes y a precauciones de seguridad.

La previsión de precipitaciones expirará ese jueves, pero la temperatura promedio se mantendrá en torno a 30 grados durante el día, mientras que en la noche pasará a 19 grados. La humedad con alta presencia aumentará la posibilidad de precipitaciones de última hora, especialmente en la zona al noreste. El estudio de la meteorología concluye con un llamado a la población a mantenerse alerta y seguir los avisos del gobierno regional.

Se espera que el aire cueste de 18 a 30 grados en la noche, con la posibilidad de lluvia ligera o moderada, y la seguridad se mantendrá en una posición más segura cuando la lluvia se dirige a la demora de la alta y los descargas eléctricas sean controladas a la hora correspondiente. Para la próxima semana, la inolvidable cantidad de agua y el funcionamiento que la gente prestará estarán optimizados con la posibilidad de mucha temperatura de 15 a 30 grados y el aire.

La combinación de ventispas, precipitaciones y el sello de seguridad será un factor muy importante para la región. Se aconseja la observación continua de las noticias del tiempo





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