Pronóstico meteorológico: niebla y lluvias leves en Veracruz con mejoras el domingo

El viernes el estado de Veracruz presentará niebla, lloviznas y lluvias aisladas, mientras que las temperaturas se mantendrán altas pero sin grandes cambios hasta el domingo. Vientos moderados del sureste y suroeste, vanguardias que afectarán otras regiones del país y su influencia en la circulación atmosférica. Detalles sobre la evolución de la tormenta Vance y las condiciones a nivel de superficie, medio y alto.

El 19 de abril de 2024 el Estado de Veracruz se enfrenta a un jueves atípico marcado por la presencia de niebla, lloviznas y lluvias ligeras aisladas que se redistribuyen desde la zona costera hasta los niveles montañosos.

El pronóstico indica que el viento soplará del sureste, este y noreste con intensidad moderada, provocando ráfagas que se intensificarán en el Valle de Perote y en las zonas costeras del estado. Las temperaturas máximas en el territorio permanecerán relativamente constantes, registrándose un ligero incremento a partir del día siguiente al viernes, es decir, el domingo. La noche y las primeras horas de la mañana seguirán siendo frescas y, en áreas de mayor altitud, podrían registrarse heladas ligeras.

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Se recomienda a la población mantenerse informada a través de las actualizaciones del pronóstico meteorológico y tomar las precauciones necesarias tanto para la conducción como para la vida diaria. La visión satelital arroja luz sobre la nubosidad que cubre noroeste, norte y noreste de México con una cobertura importante, mientras el resto del país experimenta nubosidad dispersa de poco espesor.

Registros de lluvia y vaguadas en México

Los observatorios meteorológicos de la Comisión Nacional del Agua documentan registros de lluvia que varían entre 0.4 mm en Xalapa y 3.2 mm en Boca del Río. En el nivel de superficie se han identificado tres vaguadas: una que se extiende desde el sur de California hasta las costas de Sinaloa, otra que se origina a partir de una baja presión en el suroeste de Texas y se prolonga hasta el sur del Valle de México, y una tercera cuya trayectoria sale del centro del Golfo de México hasta la costa de Quintana Roo.

La tormenta tropical Vance, que anoche mostró signos de debilitamiento, se redujo a una baja remanente frente a las costas de Nayarit, lo cual llevó al Centro Nacional de Huracanes a suspender sus alertas. Sin embargo, se mantiene una vigilancia sobre una zona al sureste de las Islas de Hawái, donde los modelos pronostican la posible formación de una baja presión que podría desarrollarse en los próximos días.

La probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas es del 0 % y en siete días es del 30 %. En los niveles medios (500 hPa) una circulación anticiclónica centrada sobre la Bahía de Campeche influye sobre el sur y sureste de México, extendiéndose también sobre el sur, centro y oriente del Golfo de México.

Vientos del oeste y alta atmósfera

Mientras tanto, el resto del país se ve influenciado por vientos provenientes del oeste y suroeste, impulsados por una vaguada en el Pacífico que se origina ante la costa noroeste de Estados Unidos. En niveles altos (200 hPa) se observa una vaguada que se extiende desde Nuevo México hasta el sur de Coahuila y Nuevo León.

La mayoría del territorio se encuentra bajo la influencia de vientos del oeste, impulsados por la corriente en chorro subtropical que cruza la Península de Baja California y se dirige hacia los estados de la Mesa del Norte. Esta corriente se divide en dos pulsos; el primero persiste sobre el centro, norte y oriente de Estados Unidos, mientras que el segundo, de menor intensidad, atraviesa el centro y noreste del Golfo de México.

Pronóstico de lluvias y temperaturas

Para los próximos 24 horas las condiciones del tiempo seguirán vinculado a las tres vaguadas señaladas, lo que se traduce en lluvias de 5 a 20 mm en sectores del norte de Coahuila y Nuevo León y concentraciones mayores en regiones serranas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit. En la mayor parte del país se prevé lluvia leve de 5 a 10 mm, acompañada de máximas que oscilan entre 30 °C y 36 °C en zonas costeras y en la península de Yucatán.

La noche y madrugada se caracterizarán por aire fresco a frío, sobre todo en las áreas montañosas de la zona norte y centro. En conclusión, el clima en Veracruz y en otras áreas de México permanecerá variado, con la influencia notable de sistemas de larga trayectoria que orientan la circulación atmosférica. La población debe permanecer vigilante ante las condiciones de niebla y lluvia ligera que se espera durante el fin de semana.