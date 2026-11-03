Pronóstico meteorológico: nubosidad y lluvias en zonas montañosas del sur

El frente frío núm. 4 impacta la dinámica atmosférica nacional, generando nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones ligeras en regiones específicas.

La dinámica atmosférica actual está determinada por el avance del frente frío número 4, un sistema que se extiende desde una baja presión sobre Kansas, Estados Unidos, hasta el sur de Coahuila. Este evento meteorológico impulsa una masa de aire frío con centro sobre el este de Idaho, cubriendo gran parte del noroeste y norte de México, lo que configura las condiciones para el martes.

Dinámica atmosférica y masas de aire

El análisis a nivel medio (500 hPa) revela un amplio sistema anticiclónico centrado al suroeste de la Península de Baja California que se propaga hacia occidente, centro y oriente del país. Simultáneamente, existe una vaguada con eje entre Kansas y el norte de Coahuila, junto con una circulación ciclónica en el este del Golfo de México sobre Honduras.

Also read Costo de vivienda usada sube hasta 20% en Puebla por alta demanda

A nivel alto (200 hPa), una vaguada amplia cruza desde el norte de Estados Unidos hasta el centro y occidente de México. La corriente en chorro se ubica entre el sistema anticiclónico al suroeste de Baja California Sur y esta vaguada, desplazándose desde la costa de California hacia el norte y noreste mexicano.

Pronóstico detallado y temperaturas

Para este martes, se espera cielo despejado o parcialmente nublado durante la mañana, con aumento de nubosidad por la tarde y noche. El viento soplará del noreste, este y sureste, con rachas moderadas en las costas, mientras las temperaturas serán templadas a cálidas durante el día.

Por la noche y madrugada, especialmente en zonas montañosas, el ambiente será fresco a frío, existiendo posibilidad de heladas ligeras y neblinas. La imagen satelital muestra nubosidad baja y media en partes del noreste, asociada al frente frío, mientras persisten bancos de niebla en la costa occidental de Baja California y sierras Madre.

Impacto regional y recomendaciones oficiales

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) registra 0.2 mm de lluvia acumulada en Coatzacoalcos. Se recomienda a la población estar al tanto de los pronósticos oficiales y seguir las instrucciones de Protección Civil ante posibles eventos en montañas y cuencas del sur.

En las próximas 24 horas, el potencial de lluvias es bajo pero no se descartan precipitaciones ligeras a moderadas en noreste, occidente, sur y sureste. Se prevén 5 a 25 mm en áreas específicas como norte de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

Vigilancia de ciclones tropicales

El Centro Nacional de Huracanes mantiene vigilancia sobre una baja presión al este-sureste de Hawái con 40% de probabilidad de desarrollarse en 48 horas y 70% en siete días. En el Atlántico, se espera desarrollo de otra baja al sur de Bermuda con 10% de probabilidad en 48 horas.