Pronunciamiento de la mayoría oficialista rompe acuerdos y genera polémica en la Comisión Permanente

La senadora Laura Itzel Castillo presentó un respaldo a la presidenta Sheinbaum que fue cuestionado por la presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán, por no haber sido aprobado en la Mesa Directiva, provocando el cierre abrupto de la sesión.

La sesión de la Comisión Permanente concluyó de manera abrupta tras la lectura de un pronunciamiento que, según los críticos, no había sido consensuado en la Mesa Directiva.

La senadora morenista Laura Itzel Castillo, quien preside la Comisión Permanente, presentó un documento en nombre de la mayoría oficialista que respaldaba a la presidenta del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en la defensa de la soberanía nacional. En sus palabras, la Comisión reiteraba su compromiso de consolidar un "Estado Constitucional de Bienestar" y de impedir cualquier intento de intervención extranjera, según lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, señaló que el contenido del documento nunca fue discutido ni puesto a consideración de todos los grupos parlamentarios, lo que, a su juicio, constituye una falta grave de forma y de procedimiento.



Durante el pleno, la dipututada Lopez Rabadán interpeló a la presidenta del Senado, acusándola de utilizar un lenguaje impreciso y de incluir en el texto expresiones como "los integrantes del Congreso", que podrían inducir a confusión entre la Mesa Directiva y el Congreso en su totalidad.

La legisladora denunció que la redacción del documento no reflejaba un verdadero acuerdo y que, de haberse seguido el proceso adecuado, se habría presentado, debatido y votado en la Mesa Directiva antes de su difusión. Asimismo, remarcó la importancia de respetar los procedimientos internos del legislativo para evitar la percepción de un abuso de poder por parte de la autoridad del Senado.





El pronunciamiento leído por la senadora Castillo también incluyó menciones a políticas sociales, recordando que los adultos mayores afiliados al IMSS, ISSSTE y otros sistemas pueden acceder a programas de Bienestar que ofrecen apoyos económicos y servicios de atención domiciliaria. En otro orden de ideas, se recordó la controversia reciente en la Secretaría de Educación Pública, donde el secretario Mario Delgado ha enfrentado, en menos de un mes, cuatro conflictos que derivaron en movilizaciones, caos vial y críticas públicas, lo que incluso generó una corrección oficial de la presidenta Sheinbaum.

Por último, se informó que la Fiscalía General de la República desmanteló una red criminal, deteniendo a ocho personas, incluidos dos líderes, quienes ya comparecieron ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Michoacán, subrayando el compromiso del gobierno federal con la seguridad y el estado de derecho





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