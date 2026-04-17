Proponen en CDMX prohibir redes sociales a menores de 16 años por riesgos a la salud mental

Una diputada del PAN ha presentado una iniciativa para restringir el acceso de menores de 16 años a redes sociales en la Ciudad de México, argumentando su vinculación con ansiedad, depresión y exposición a riesgos digitales. La propuesta se basa en evidencia científica que señala un aumento del malestar emocional y acoso en jóvenes asociado al uso de estas plataformas, además de la alarmante prevalencia de pornografía infantil y sexting en menores mexicanos.

La representante del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, Laura Álvarez, ha puesto sobre la mesa una propuesta legislativa que busca prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años en la capital. La diputada argumentó que existe una creciente preocupación por los efectos perjudiciales que estas plataformas digitales tienen en el desarrollo y bienestar de los niños y adolescentes.

Según la legisladora, diversos estudios y la propia experiencia documentada señalan una correlación directa entre el uso intensivo de redes sociales y el incremento de problemas de salud mental, tales como la ansiedad y la depresión, además de una disminución en la capacidad de concentración y una mayor exposición a riesgos digitales. La iniciativa subraya la necesidad de que las autoridades competentes atiendan estos casos, especialmente aquellos en los que los menores se ven directamente afectados por el uso de estas herramientas, ya que estos problemas pueden agudizarse de manera significativa en la población infantil y juvenil. Por ello, se considera crucial la implementación de acciones claras y contundentes para su protección. La diputada Álvarez hizo hincapié en que no se trata de decisiones tomadas a la ligera, sino que están fundamentadas en evidencia científica sólida. La evidencia actual demuestra que las redes sociales pueden tener un impacto negativo considerable. En México, por ejemplo, se ha documentado un preocupante aumento en el malestar emocional y en los casos de acoso escolar y digital que están directamente vinculados al uso de redes sociales entre los jóvenes. Estos datos son alarmantes y apuntan a una realidad que exige atención inmediata. La propuesta legislativa surge en un contexto donde ya se discute a nivel global y nacional la elevación de la edad mínima para el acceso a ciertas plataformas digitales. Además de los efectos en la salud mental, la diputada mencionó la preocupante relación de las redes sociales con la creación y difusión de pornografía infantil. México, según cifras expuestas, es uno de los principales generadores de este tipo de contenido a nivel mundial. Se informó que un porcentaje significativo de niños en secundaria ha participado en actos de sexting o ha recibido mensajes de índole sexual. A esto se suma el hecho de que a un porcentaje considerable de niños se les ha solicitado imágenes de desnudez, y a otro grupo se les ha ofrecido establecer relaciones sentimentales virtuales con adultos, lo cual representa un grave peligro. La legisladora señaló que estos datos terribles son solo una muestra de la infinidad de riesgos a los que los niños se enfrentan en el entorno digital. Ante este panorama, Laura Álvarez hizo un llamado enérgico a establecer límites claros y a proteger a aquellos que aún no poseen las herramientas necesarias para navegar de forma segura en el mundo digital. Hizo un llamado a la responsabilidad compartida, tanto de padres como de legisladores y de la sociedad en general, para asegurar el bienestar de los niños y adolescentes. La diputada afirmó que está en manos de todos tomar las decisiones correctas que garanticen niños sanos, felices y seguros en la Ciudad de México. La iniciativa busca ser un paso adelante en la salvaguarda de la infancia y adolescencia frente a los desafíos que presenta la era digital, priorizando su desarrollo integral y su protección frente a contenidos y interacciones potencialmente dañinas. La propuesta se alinea con esfuerzos globales por crear entornos digitales más seguros para los jóvenes, reconociendo que la inmadurez y la vulnerabilidad inherentes a estas edades requieren de medidas preventivas y restrictivas para mitigar los riesgos que actualmente se presentan de forma alarmante





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