Proponen legalizar trabajo desde casa por lluvias y ampliar derecho a la desconexión digital en México

Una iniciativa de ley en México busca modificar la legislación laboral para permitir a los trabajadores realizar sus labores desde casa durante lluvias intensas que afecten la movilidad, así como extender el derecho a la desconexión digital a todos los empleados, sin importar su modalidad de trabajo. La propuesta, que aún debe ser aprobada a nivel federal, modificaría los artículos 57 y 68 Bis de la Ley Federal del Trabajo. Su objetivo es proteger la seguridad de los trabajadores y garantizar la continuidad laboral en condiciones de riesgo, además de establecer límites claros entre la vida personal y profesional mediante la desconexión digital, un derecho que actualmente solo aplica para teletrabajadores.

Las intensas lluvias que cada año provocan inundaciones, cierres viales y complicaciones en el transporte público han puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de flexibilizar las condiciones laborales en situaciones de emergencia.

Ante este panorama, una propuesta legislativa busca abrir la puerta al home office por lluvias cuando la seguridad o movilidad de los trabajadores se vea comprometida. La iniciativa pretende otorgar a las personas empleadas la posibilidad de solicitar temporalmente que sus actividades se desarrollen desde casa o desde otro lugar seguro durante contingencias meteorológicas. El objetivo es reducir riesgos asociados a los traslados y evitar que fenómenos naturales afecten el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Además de la modalidad remota en situaciones extraordinarias, el proyecto incorpora medidas relacionadas con la desconexión digital, un tema que ha ganado relevancia desde la expansión del teletrabajo tras la pandemia. La intención es garantizar que las jornadas laborales tengan límites claros y respeten los tiempos de descanso





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