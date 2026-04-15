Proponen Ley para Evitar Licencias de Diputados con Fines de Entretenimiento; Buscan Dignificar la Función Pública

Legisladores de Morena presentan iniciativa para modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados y prohibir licencias a legisladores que busquen participar en reality shows u otras actividades de entretenimiento. Buscan honrar la confianza ciudadana y mantener la seriedad del Poder Legislativo.

En medio de un intenso debate público y la controversia generada por la participación del diputado Sergio Mayer en un reality show , legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional ( Morena ) han presentado una propuesta legislativa que busca impedir que los integrantes de la Cámara de Diputados soliciten licencias temporales para involucrarse en actividades de carácter recreativo o de entretenimiento.

Los promotores de esta iniciativa, las diputadas Herminia López y Gloria Sánchez López, junto con el legislador Emilio Ramón Ramírez Guzmán, argumentan que este tipo de acciones desvirtúan la esencia y la seriedad de la función pública, erosionando la confianza ciudadana en el quehacer legislativo. La propuesta de reforma se centra en la modificación del artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objetivo de establecer de manera precisa y sin ambigüedades los supuestos bajo los cuales un legislador puede separarse temporalmente de su cargo. Según el proyecto de ley, las licencias estarían justificadas por motivos de peso como enfermedad, la asunción de otro empleo dentro del servicio público, la participación en procesos electorales para contender por un puesto de elección popular, la atención de requerimientos judiciales o el desempeño de funciones inherentes a la actividad partidista. “Esta iniciativa no nace de un espíritu de revancha ni está dirigida en contra de persona alguna; su génesis reside en la congruencia y el respeto hacia el pueblo de México, en honrar la confianza depositada por quienes creen en nosotros y por quienes representamos”, afirmó una de las diputadas proponentes. “Sentimos que es una deuda pendiente con las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos. Ellos nos han conferido uno de los honores más significativos de nuestro país: el ser legisladores. Por lo tanto, debemos ejercer esta encomienda con la máxima responsabilidad, dedicando nuestro esfuerzo al trabajo arduo y anteponiendo siempre los intereses colectivos de México a cualquier interés de índole personal o particular”, agregó. Sin embargo, el punto medular y restrictivo de la reforma radica en la prohibición explícita de otorgar licencias para aquellas actividades que se consideren recreativas o que estén intrínsecamente vinculadas al ámbito del entretenimiento. Este debate cobró fuerza y se intensificó significativamente tras la decisión del diputado Sergio Mayer de solicitar una licencia para formar parte del popular reality show La Casa de los Famosos, una determinación que generó un sinfín de críticas tanto al interior de su propio partido como desde diversos sectores de la opinión pública. En las redes sociales, la iniciativa ya ha comenzado a ser referida popularmente como la “Ley Anti Sergio Mayer”, reflejo de la percepción de la ciudadanía sobre su origen. Durante la presentación formal del proyecto, el diputado suplente de Mayer, Luis Morales Flores, manifestó su respaldo a la reforma, enfatizando la imperante necesidad de salvaguardar la dignidad y la seriedad inherentes al Poder Legislativo. “Considero que es una iniciativa fundamental, que demuestra valentía y que está plenamente justificada. Nos permite instaurar un orden necesario, dignifica la labor que desempeñamos en la función pública y deja meridianamente claro que el Congreso de la Unión no es un escenario para el espectáculo, sino un espacio dedicado al trabajo legislativo y al profundo compromiso con el bienestar del pueblo”, declaró Morales Flores. Esta postura surge poco después del regreso del diputado Mayer a su curul y tras haber ofrecido una disculpa pública en relación con la controversia suscitada. “Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a la sociedad que se haya sentido ofendida por mis acciones”, declaró, al tiempo que defendió la legalidad y la legitimidad de su participación en el programa de televisión, argumentando que no contravino ninguna norma vigente. La discusión sobre la ética y la dedicación en el servicio público, así como la separación entre la vida privada y las responsabilidades legislativas, continúan siendo temas centrales en el debate político mexicano





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