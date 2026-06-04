Propuesta BTTAM busca regular y proteger el reclutamiento de trabajadores agrícolas mexicanos

La BTTAM es una propuesta binacional que plantea un modelo de reclutamiento transparente y sin cobros indebidos, con una plataforma digital verificable y acompañamiento continuo para los trabajadores agrícolas bajo el programa H‑2A.

La propuesta denominada BTTAM constituye un plan integral de carácter ejecutivo, jurídico y operativo diseñado para instaurar un modelo binacional de reclutamiento de trabajadores agrícolas mexicano‑estadounidenses que sea transparente, trazable y libre de cobros indebidos.

En la propuesta se plantea la creación de un mecanismo institucional que elimine la práctica de cobrar tarifas arbitrarias a los trabajadores, reduzca la dependencia de intermediarios opacos y provea información verificable en español en todas las etapas del proceso de contratación.

Asimismo, la iniciativa sugiere acompañar al agricultor mexicano desde la presentación de la oferta laboral hasta su retorno definitivo a México, garantizando la protección de sus derechos laborales y la prevención de fraudes comunes en el traslado transfronterizo bajo el programa H‑2A. La propuesta, que fue enviada a la presidenta y a la Secretaría de Derechos Humanos, así como al Departamento de Trabajo de Estados Unidos, se basa en la actualización sustantiva de la normativa y de las condiciones del programa; las cifras, los procedimientos federales y el entorno regulatorio han experimentado cambios significativos que impulsaron la necesidad de un documento actualizado a la realidad del 2026.

Según el documento, México concentra alrededor del noventa por ciento de las visas agrícolas emitidas por Estados Unidos durante el año fiscal 2025, convirtiéndose en el principal proveedor de mano de obra agrícola del vecino norteamericano. Esta situación se traduce en que ocho de cada diez visas H‑2A pertenecen a mexicanos, lo que evidencia la magnitud del flujo migratorio que necesita ser regulado y supervisado de forma eficiente.

La propuesta intenta formalizar un marco de control con una plataforma digital, auditable y transparente, la cual funcionaría en paralelo con las autoridades migratorias y consulares de ambos países, pero sin reemplazarlas. Al distribuir la información en español y garantizar que los agricultores tengan acceso a orientación completa, la BTTAM se presenta como un sistema de protección laboral que cabría incluir monitoreo de salarios, vivienda, transporte, seguridad y una línea directa para denuncias de represalias o cobros ilegales.

El proyecto contempla iniciar con programas piloto en estados estadounidenses con alta demanda agrícola, como Florida, Georgia, California, Washington y Carolina del Norte, y en entidades mexicanas con tradición migrante agrícola como Oaxaca, Chiapas, Baja California, Quintana Roo y Sinaloa.

Los indicadores de éxito incluirían la reducción de casos de abuso, la disminución de intermediarios irregulares y la mejora en el bienestar de los trabajadores, garantizando que, en ningún caso, el trabajador deba pagar por acceder a vacantes, capacitación u orientación en relación con el proceso H‑2A. La propuesta sugiere también la creación de un sistema de trazabilidad que permita a las autoridades mexicanas y estadounidenses visualizar el flujo completo de cada trabajador y evaluar de manera continua la integridad y eficiencia del sistema. Con la formalización de la BTTAM, se esperaría consolidar una infraestructura pública confiable de gestión migratoria y protección laboral que respete el marco legal estadounidense y las necesidades de los trabajadores mexicanos.

El documento presentado por Silva Aguilar solicita una respuesta favorable del gobierno de Estados Unidos y de las instituciones de coordinación binacional, con la esperanza de obtener un respaldo institucional que consolide la iniciativa como una política pública ordenada. Tal apoyo incluiría la creación de un organismo regulador en México, una colaboración formal con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y la aprobación de disposiciones que aseguren la rendición de cuentas y la supervisión de las prácticas laborales en el sector agrícola.

Con una BTTAM formal, digital y auditada, México podría convertirse en un modelo a seguir para otros países con flujos migratorios similares, mostrando la viabilidad de un sistema que protege a los trabajadores, reduce la explotación y asegura el cumplimiento de las normativas internacionales y nacionales. En síntesis, la propuesta preserva el núcleo de la idea central que elimina cobros indebidos, garantiza información verificable en español, promueve la transparencia, coordina intervenciones entre gobiernos y protege los derechos de los trabajadores migrantes.

Si se implementa satisfactoriamente, el proceso de reclutamiento bajo el programa H‑2A podría convertirse en un procedimiento ejemplar de respeto a los derechos humanos, con un sólido respaldo institucional y un seguimiento riguroso de cada paso





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