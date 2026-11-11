Propuesta del Departamento de Agricultura amenaza a 6 millones de beneficiarios del SNAP

El Departamento de Agricultura propone cambios que podrían eliminar la elegibilidad automática de 6 millones de personas al programa SNAP, dejando a 2 millones de niños sin almuerzos gratuitos y generando un ahorro federal estimado de 50 mil millones de dólares en cinco años.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha presentado una propuesta que, según sus estimaciones, eliminaría la elegibilidad automática de 6 millones de personas al programa de cupones de alimentos SNAP, y dejaría a 2 millones de niños sin almuerzos escolares gratuitos. La medida, que entra en un periodo de consulta pública de 30 días, se presenta como una forma de generar un ahorro federal de 50 mil millones de dólares en cinco años.

Cómo funciona la propuesta de eliminación de elegibilidad

La propuesta exige que los beneficiarios actuales del SNAP declaren exhaustivamente sus ingresos brutos y netos, sus activos y el destino de cada dólar. Este nuevo proceso, según la presidenta de la unión de padres, será mucho más riguroso que el actual, que permite la elegibilidad automática para ciertos hogares que ya reciben ayuda a través de otros programas de asistencia social.

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Reacciones de los grupos de defensa y de los beneficiarios

Los defensores de la medida, entre ellos el propio Departamento de Agricultura, argumentan que la reforma evitaría el fraude y reduciría el gasto público. Por su parte, padres y organizaciones de ayuda social se han manifestado consternados, citando la falta de sensibilidad del presidente ante la posible pérdida de beneficios para familias ya vulnerables. La presidenta de la unión de padres explicó que el proceso de declaración de ingresos y activos sería un obstáculo significativo para quienes dependen del SNAP.

Impacto en la economía y en la vida cotidiana de los estadounidenses

La propuesta llega en un contexto de alta inflación, con el precio promedio de la gasolina por debajo de 4 dólares por galón por primera vez desde julio, y el precio del diésel no bajando tan rápido. El aumento de los costos de transporte y de los precios de los alimentos afecta directamente a los hogares que dependen del SNAP. Además, la deuda de tarjetas de crédito de los estadounidenses ha alcanzado un récord de 1,3 billones de dólares en el tercer trimestre del año, lo que agrava la situación financiera de millones de familias.

Próximos pasos y vigencia de la propuesta

La propuesta permanecerá en consulta pública durante 30 días, tras los cuales el Departamento de Agricultura evaluará los comentarios recibidos antes de decidir si se aprueba o se modifica la medida. Si se aprueba, la reforma entraría en vigor en el próximo año fiscal, afectando inmediatamente a los beneficiarios actuales del SNAP y a los niños que dependen de los almuerzos escolares gratuitos.