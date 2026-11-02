Propuesta Resico 2027: Aumento de Límites y Régimen Simplificado de IVA

Análisis de la reforma fiscal en el Congreso para Resico. Julio Suárez explica el aumento de ingresos a 5 millones y el nuevo cálculo de IVA del 7%.

La reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) en trámite ante el Congreso de la Unión presenta cambios significativos para el Régimen Simplificado de Confianza (Resico). Julio César Suárez Domínguez, vocero de la Comisión Fiscal y Desarrollo del Colegio de la Contaduría Pública de México (CCPM), destaca que estas propuestas buscan flexibilizar las restricciones actuales para los contribuyentes.

Incremento del Límite de Ingresos Anuales

La propuesta principal establece elevar el techo de ingresos para personas físicas con actividades empresariales de 3.5 millones a 5 millones de pesos anuales. Este ajuste busca alentar la formalización de negocios más grandes. Para las personas morales, el límite aumentaría de 35 a 50 millones de pesos. Además, se permite regresar al régimen si se rebasa el límite un año, siempre que el siguiente año no se rebase.

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Diferencias Fiscales entre ISR y IVA

Es fundamental entender que las reglas varían entre impuestos. Para el ISR en Resico, no es posible deducir gastos de operación como mercancía, maquinaria o insumos. La tasa aplica sobre el ingreso bruto, entre 1 y 2.5 por ciento. En cambio, para el IVA, sí se pueden descontar gastos si se cuenta con comprobantes fiscales. Esto afecta la elección del régimen para negocios con altos costos operativos.

Nuevo Cálculo Simplificado de IVA

Una de las propuestas fiscales clave para 2027 es un cálculo simplificado del IVA sobre el monto cobrado efectivamente durante el mes. El contribuyente aplicaría un 7 por ciento en lugar del 16 por ciento estándar. Esta opción armoniza ambos impuestos. Sin embargo, no se puede cambiar de mecanismo cada mes según los gastos del negocio.

Impacto en Retenciones y Facturación

Las operaciones con personas morales continúan con una retención del 1.25 por ciento para el ISR. Esta cantidad se descuenta del pago recibido y debe figurar en el comprobante fiscal. Los negocios deben seguir emitiendo factura global por ventas al público. La facturación es obligatoria independientemente del régimen elegido para la simplificación fiscal.

Consideraciones para la Declaración Anual

Desde 2026, las personas físicas con ingresos exclusivamente de Resico no deberán presentar declaración anual. Si también reciben salarios, deben informar los ingresos del régimen sin sumarlos a los salarios para el cálculo. Los contribuyentes deben revisar sus inversiones y clientes. El beneficio real depende del IVA que pueden acreditar frente al pago simplificado.