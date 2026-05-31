Protección Civil activa protocolos por la temporada de lluvias y emite recomendaciones

Las autoridades han implementado medidas de monitoreo ante los riesgos de inundaciones, caída de árboles y accidentes viales. Conoce el pronóstico del tiempo y las recomendaciones para protegerte durante la temporada de lluvias.

Con el inicio de la temporada de lluvias, las autoridades de Protección Civil han activado los protocolos de monitoreo ante el incremento de riesgos asociados a las condiciones climáticas adversas.

Durante esta época, los peligros más latentes son las inundaciones urbanas, los encharcamientos severos, la inesperada caída de árboles y los accidentes viales provocados por el asfalto mojado y la baja visibilidad en las grandes avenidas. Para estar prevenido es recomendable estar informado sobre a qué hora es probable que vaya a llover, así que aquí te decimos los pronósticos para los próximos días: Se espera una mañana despejada y con bruma, pero las condiciones cambiarán por la tarde y noche.

Hay un 30% de probabilidad de lluvias aisladas en ambos periodos, acompañadas de rachas de viento de hasta 40 km/h en la tarde y variables de 20 km/h al anochecer. Para mañana, las precipitaciones serán más intensas. Aunque la mañana estará parcialmente nublada, por la tarde (60% de probabilidad) y la noche (40% de probabilidad) se pronostican chubascos, con vientos que alcanzarán rachas de 40 a 25 km/h.

De acuerdo con las autoridades de Protección Civil, si el agua comienza a entrar a tu hogar, la regla de oro es evacuar inmediatamente el área afectada de la vivienda, además de desconectar inmediatamente la energía eléctrica y cerrar las llaves de gas para evitar cortocircuitos o fugas. Asimismo, en caminos inundados no usar el automóvil ni caminar, es vital alejarse de postes, cables de alta tensión y zonas con corrientes, encender luces y, bajo ninguna circunstancia, intentar cruzar pasos a desnivel o calles inundadas, buscando siempre rutas alternas elevadas para salvaguardar su vida





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