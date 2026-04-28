Protección Civil advierte sobre riesgos de golpes de calor en la región montañosa y se reporta robo en Xalapa

Las autoridades de Protección Civil han emitido una alerta por las altas temperaturas en la zona montañosa, advirtiendo sobre los riesgos de golpes de calor y deshidratación. Se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición al sol durante las horas más calurosas. Además, se reportó un robo en una casa en construcción en Xalapa, donde los delincuentes utilizaron un taxi para cometer el delito.

Ante las altas temperaturas que se registran en la región, las autoridades de Protección Civil han emitido una alerta a la población sobre los riesgos asociados a los golpes de calor , especialmente en la zona montañosa.

El subjefe de Protección Civil, Carlos Mendoza Aguilar, advirtió que durante esta temporada se ha observado un aumento significativo en los casos de deshidratación, por lo que es fundamental adoptar medidas preventivas para evitar complicaciones graves. Entre las recomendaciones más importantes, destacó la necesidad de mantenerse hidratado en todo momento y evitar la exposición prolongada al sol, particularmente durante las horas de mayor intensidad solar, que suelen ser entre las 12:00 y las 16:00 horas.

Mendoza Aguilar explicó que los grupos más vulnerables a sufrir los efectos de las altas temperaturas son los niños, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas, quienes pueden experimentar síntomas más severos debido a su menor capacidad de adaptación al calor. Además, señaló que en muchas comunidades de la zona montañosa, las viviendas están construidas con techos de lámina, lo que contribuye a que el calor se acumule en el interior de los hogares, afectando especialmente a quienes pasan largos periodos en estos espacios.

Para mitigar estos riesgos, se recomienda consumir líquidos de manera constante, preferiblemente agua natural, y en caso de ser necesario, utilizar suero oral para reponer electrolitos. También es importante mantener los espacios bien ventilados y evitar realizar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas más calurosas del día.

Entre los síntomas de alerta que deben ser tomados en cuenta se encuentran el dolor de cabeza intenso, mareos, piel seca o enrojecida, y en casos más graves, confusión o pérdida de conciencia. Ante la presencia de cualquiera de estos signos, se recomienda buscar atención médica de inmediato para evitar complicaciones mayores.

Por otro lado, en un incidente relacionado con la seguridad, se reportó un robo en una casa en construcción ubicada en el Fraccionamiento Atenas de Xalapa. Los delincuentes, que se movilizaron en un taxi, lograron sustraer materiales de la propiedad, que se encontraba en estado de 'obra gris'. Las autoridades locales han iniciado una investigación para dar con los responsables y se recomienda a los vecinos estar atentos a cualquier actividad sospechosa en la zona





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