Protección Civil de Coahuila emite recomendaciones por lluvias intensas, granizo y vientos fuertes este sábado

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado de Coahuila advierte sobre pronóstico de precipitaciones fuertes con granizo y ráfagas de viento de hasta 70 km/h. Se recomienda a la población evitar cruzar corrientes de agua, asegurar objetos y mantenerse informada a través de canales oficiales para reducir riesgos.

La Secretaría de Gobierno de Coahuila, por medio de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, hizo un llamado a la población para que esté atenta a las condiciones del tiempo que se esperan este sábado, dado el pronóstico de lluvias fuertes que llegarán con relámpagos, granizo y vientos rafagosos.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varias partes del estado podrían tener chubascos intensos con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros, lo que eleva el riesgo de problemas en zonas urbanas y rurales. Las autoridades advirtieron que estos fenómenos pueden causar encharcamientos importantes, crecidas rápidas en arroyos y Causes, inundaciones imprevistas y hasta deslaves en áreas vulnerables, por lo que pidieron no intentar cruzar a través de corrientes de agua y mantenerse al tanto mediante canales oficiales.

Además, se anticipan ráfagas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, capaces de levantar tolvaneras y tirar árboles, postes, anuncios gigantes y otras estructuras ligeras. Protección Civil instó a la gente a asegurar cosas que el viento pueda llevar, manejar con cuidado y reportar emergencias a las autoridades para minimizar riesgos y proteger a la población.

Ante este pronóstico, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado pide a la población que siga la información de fuentes oficiales y cumpla las siguientes medidas: Evitar actividades afuera durante tormentas eléctricas. Asegurar techos, láminas, lonas y objetos que puedan desprenderse con el viento. Quitar de patios, balcones y azoteas cosas que puedan volar con las ráfagas. No cruzar arroyos, vados, calles inundadas o agua en movimiento.

Manejar con precaución por el pavimento mojado, la baja visibilidad y las ráfagas. Mantenerse lejos de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras inestables. En caso de torbellinos o vientos muy fuertes, refugiarse en la planta baja de edificios sólidos, en cuartos interiores y lejos de ventanas. Tener listas lámparas, documentos importantes y teléfonos móviles con batería, en caso de fallas eléctricas.

Debido a las altas temperaturas que persisten en el estado, hidratarse bien, evitar el sol por mucho tiempo y cuidar especialmente a niños, adultos mayores y mascotas. La Subsecretaría de Protección Civil del Estado está observando constantemente el clima y seguirá avisando sobre cualquier cambio importante. En emergencias, la gente puede llamar al 911





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lluvias Intensas Granizo Vientos Fuertes Protección Civil Coahuila Pronóstico Del Tiempo SMN Encharcamientos Inundaciones Recomendaciones Clima Coahuila

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, el mejor evaluado en CoahuilaEncuesta destaca respaldo social a gestión enfocada en estabilidad, inversión productiva y modernización urbana.

Read more »

Insiste Congreso en revisar juegos infantiles en escuelas de Coahuila tras muerte de menor en MonclovaLa diputada Magaly Hernández pidió inspeccionar la infraestructura recreativa de los planteles y revisar la respuesta de los servicios de emergencia tras el caso de Ian Gael

Read more »

Coahuila: Reconoce UAdeC a estudiantes destacados por resultados de excelencia académicaLa máxima casa de estudios distingue a egresados y preparatorias que sobresalieron en evaluaciones nacionales de desempeño

Read more »

Mundial en escuelas de Coahuila: ven viable actividades en planteles, pero rechazan suspender clasesPlanteles podrían integrar el juego inaugural dentro de actividades escolares

Read more »