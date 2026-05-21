Protección del derecho a la huelga en la ONU y la OIT

La ONU y la OIT han reconocido y protegido el derecho a la huelga a nivel internacional. La Corte Internacional de Justicia ha concluido que el derecho a la huelga forma parte de la protección de la libertad sindical prevista en el Convenio 87 de la OIT.

Derecho de huelga está protegido a nivel internacional, afirma ONU ; lo integra al Convenio 87 de la OIT La Corte Internacional de Justicia concluyó que la protección de la libertad sindical prevista en el Convenio 87 abarca también el derecho de huelga.

La protección del derecho a la huelga forma parte de las garantías reconocidas por el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de la Organización Internacional del Trabajo (de los trabajadores y de sus organizaciones está protegido por el Convenio núm. 87 de la OIT, adoptado en 1948, relativo a la interpretación de buena fe, en el contexto y a la luz del objeto y fin del tratado). En el Día del Trabajo, inicia reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas; publican decreto en el DOF.

Desde ‘hace más de 25 años que la protección del derecho de huelga está comprendida dentro de la libertad de asociación’ reconocida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Secretaría del Trabajo destaca acceso a pensiones de personas trabajadoras del hogar; resalta ‘dignificación del sector’). Ante la falta de consenso entre gobiernos, sindicatos y empleadores, el Consejo de Administración de la OIT decidió en 2023 solicitar una opinión consultiva a la CIJ para aclarar si el derecho de huelga está protegido por el Convenio 87.

La CIJ concluyó que la protección de la libertad sindical prevista en el Convenio 87 abarca también el derecho de huelga. Día del Trabajo: Marath Bolaños dice que aún falta recuperar derechos laborales tras periodo neoliberal; destaca luchas históricas. La autoridad como juzgador se gana con estudio y trabajo: Yasmín Esquivel; comparte reflexiones de la responsabilidad jurisdiccional.

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