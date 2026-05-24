Protección y preservación del oficio tradicional de las personas organilleras en la Ciudad de México

La declaratoria oficial publicada en la Gaceta Oficial el viernes 22 de mayo preserva el oficio tradicional de las personas organilleras a través del reconocimiento, promoción y difusión de sus valores culturales y sociales como parte de la cultura popular urbana e imaginario colectivo. La declaratoria tiene como fin la protección y preservación de 'El oficio tradicional de las personas organilleras' y se apegará a lo establecido en el Plan de Salvaguardia emitido por la, así como las demás instituciones y autoridades que en dicho Plan se señalen.

La declaratoria oficial fue publicada en la Gaceta Oficial el viernes 22 de mayo y preserva 'el oficio tradicional de las personas organilleras' a través del reconocimiento, promoción y difusión de sus valores culturales y sociales como parte de la cultura popular urbana e imaginario colectivo.

La declaratoria tiene como fin la protección y preservación de 'El oficio tradicional de las personas organilleras'. La protección y preservación de 'El oficio tradicional de las personas organilleras' se apegará a lo establecido en el Plan de Salvaguardia emitido por la, así como las demás instituciones y autoridades que en dicho Plan se señalen.

Por eso, la Secretaría de Cultura capitalina para que, con el propósito de asegurar la identificación y divulgación de la expresión cultural protegida mediante la presente declaratoria, realice las acciones conducentes para incorporarla a la Plataforma Digital del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México





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