Protesta de bibliotecarios en Biblioteca Vasconcelos por cierre de baños y demandas laborales

Una semana después de asumir, la nueva directora Silvia Alejandre Prado enfrenta protesta de trabajadores que clausuraron su oficina. Denuncian que se priorizó el uso exclusivo de baños para la dirección mientras se destinan 400 millones al Mundial Social y se ignoran sus peticiones de aumento salarial y pago de laudos.

A una semana de su llegada, la directora de la Biblioteca Vasconcelos ya enfrenta protesta y cuestionamientos Justo una semana después de haber asumido la dirección de la Biblioteca Vasconcelos, la gestora cultural Silvia Alejandre Prado se encontró con su oficina clausurada por una protesta de sus bibliotecarios y tapizada de cartulinas que acusan la desatención a la problemática laboral de aumento de sueldos , pero también denuncian que le asignan presupuesto para el mundial social y los trabajadores solo reciben puras promesas.

Sin embargo, las inconformidades de los trabajadores comenzaron el jueves 4 de junio, apenas tres días después de que tomó el cargo. Los bibliotecarios denunciaron que la nueva directora les limitó el acceso a los baños del Auditorio, con el fin de destinarlos a la dirección general.

Sin embargo, al día siguiente, por la presión, volvió a abrir los sanitarios, salvo uno, el dedicado a personas con discapacidad, que fue sellado con cinta amarilla y un cartel con la frase: Fuera de servicio. Los bibliotecarios denunciaron que el baño está en servicio, pero solo para Silvia Alejandre Prado. La mañana de este lunes, los bibliotecarios optaron por la protesta contra la nueva directora.

Así lo señala a EL UNIVERSAL Luis Martínez, representante del Sindicato Nacional de Cultura, sección Bibliotecas, quien relata que a los pocos días de que la Secretaría de Cultura hiciera los nombramientos y recorriera la Biblioteca Vasconcelos con Alejandre Prado, les cerraron los baños del auditorio y al indagar supieron que la orden la dio Víctor Bautista Cruz porque iban a ser exclusivos de la directora.

"Después de que empezamos a hacer observaciones con ciertas autoridades, empezaron a dejar ya ingresar a la base operativa a los baños, pero nos causó extrañeza que particularmente clausuraron el baño de mujeres con discapacidad, cuando ese baño estaba funcionando a la perfección. ¿Cuál era el motivo?

Pues lo mismo, exclusividad para la directora porque al parecer, en lugar de primero preocuparse por el proyecto cultural, por las necesidades de esta biblioteca y con el personal operativo, lo primero que fue su baño exclusivo. Fue así como el día de hoy decidimos clausurar la dirección y colocar unas cartulinas en referencia a otros temas que ya traemos con la Secretaría de Cultura", afirma Martínez.

Los bibliotecarios cuestionan los 400 millones que la Secretaría de Cultura ha destinado al llamado Mundial social, pero no les da respuesta a sus peticiones de aumento de sueldos y para el pago de los laudos que les deben a los trabajadores que ya reinstalaron, pero les deben aportaciones al ISSSTE y a Afores.

"Hay 400 millones de pesos para el mundial social desde cultura, es una inversión a áreas arqueológicas, museos, etcétera; creemos que está bien, pero el tema salarial y la deuda con la base operativa trabajadora sigue existiendo. Siempre nos han argumentado que no hay dinero, que estamos en austeridad, pero para el Mundial Social sí hay.

La Secretaría de Cultura anunció una inversión de 20 millones para la Biblioteca Vasconcelos y para la Biblioteca de México, la acción es correcta, pero también nos preguntamos si no podrían, de los recursos que obtengan extras, utilizar esos recursos para solventar el tema salarial de la base operativa", afirma Luis Martínez. Al darle el nombramiento, la Secretaría de Cultura destacó la experiencia de Silvia Alejandre Prado en gestión pública, curaduría, museos, patrimonio, formación artística y trabajo con comunidades culturales.

Al presentarse, la funcionaria que enfrenta ya críticas y una protesta de bibliotecarios, dijo: "Son un equipo muy valioso y yo creo que vamos con el viento a favor en este trasatlántico de la cultura". La protesta evidencia un conflicto entre las prioridades de la nueva administración y las demandas del personal operativo, que exige mejores condiciones laborales y el cumplimiento de obligaciones patronales, mientras se destinan fondos significativos a otros proyectos culturales de alcance internacional





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