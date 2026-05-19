Protestas en Querétaro-Guanajuato afectan a comunidades y no resuelven desabasto de agua

Manifestantes mantienen bloqueos en los límites entre Querétaro y Guanajuato para exigir atención al desabasto de agua en varias comunidades de la zona. El bloqueo ha generado filas de vehículos parados de más de 30 kilómetros y ha obligado a suspender clases presenciales. La Presencia de Seguridad Pública y Suprema Corte de Justicia de la Nación se mantiene en pie durante las movilizaciones.

La protesta en los limítrofes entre Querétaro y Guanajuato afecta en la zona de San José de Iturbide; manifestantes exigen atender desabasto de agua, debido a la falta de agua que afecta varias comunidades de la zona, lo que ha generado filas de vehículos parados de más de 30 kilómetros.

Cerca de un centenar de manifestantes mantuvieron el bloqueo durante la noche del lunes y mañana de este martes, exigiendo en todo momento una solución definitiva al problema de desabasto. Presunto elemento de la SSP choca carros estacionados y vuelca auto deportivo en el centro de San José de Iturbide.

Los manifestantes mencionaron que, ante la nula respuesta por parte de las autoridades del estado de Querétaro, llevaron a cabo un segundo bloqueo en el entronque con dirección a otras comunidades. Algunos residentes de más comunidades han convocado a sumarse al bloqueo, el cual podría mantenerse por tiempo indefinido.

Además, se ha emitido un comunicado a sus estudiantes y docentes para indicar la suspensión de clases presenciales y dar inicio a clases virtuales. Se han registrado personas con deshidratación derivado de altas temperaturas, por lo que, mediante redes sociales se ha solicitado el apoyo para poder llevar tanto alimentos como bebidas.

Cabe mencionar que el gobierno del Estado de Querétaro no ha emitido algún tipo de posicionamiento, comunicado o información respecto al bloqueo, sin embargo, en ambos bloqueos se ha mantenido una estrecha vigilancia por parte de unidades y elementos de Seguridad Pública y Guardia Nacional





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