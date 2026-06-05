Protestas masivas en Albania contra megaproyecto turístico que amenaza ecosistemas en Vjosa-Narta

Una oleada de manifestaciones ecologistas y ciudadanas en Albania exige la cancelación de un gran proyecto de desarrollo en la región de Vjosa-Narta, que podría dañar gravemente zonas protegidas de alta biodiversidad. El gobierno asegura que se evalúa el impacto ambiental, mientras los opositores denuncian intereses corruptos y la venta del patrimonio natural.

Grupos ecologistas y organizaciones ciudadanas de Albania han intensificado su oposición a un megaproyecto de desarrollo turístico e infraestructura en la región de Vjosa-Narta , argumentando que la iniciativa amenaza con destruir cientos de hectáreas de bosques humedales y ecosistemas únicos en la costa adriática.

Las protestas, que comenzaron con acciones de bloqueo en las obras preliminares, evolucionaron hacia manifestaciones masivas en la capital, Tirana, donde miles de personas se congregaron al final de la jornada del jueves coreando consignas como "revolución" y "paren el proyecto". Entre los lemas más polémicos se vio una pancarta que exigía la dimisión del primer ministro Edi Rama, reflejando el creciente descontento político.

Los manifestantes denuncian que el proyecto, impulsado por inversores extranjeros con apoyo gubernamental, podría causar un daño irreversible al patrimonio natural y cultural del país.

"Albania no está en venta. Albania pertenece al pueblo albanés y nosotros decidimos lo que queremos hacer aquí. Unos políticos corruptos que dirigen Albania no pueden decidir qué hacer con nuestra propiedad, con el patrimonio albanés, el patrimonio natural, el patrimonio cultural", declaró un portavoz de la coalición ecologista durante la protesta.

Por su parte, el gobierno albanés, a través de la ministra de Economía e Innovación, ha afirmado que se está realizando una evaluación exhaustiva del impacto ambiental de la inversión propuesta, la cual deberá cumplir estrictamente con la normativa local y las directrices medioambientales europeas. La funcionaria subrayó que la legislación albanesa ofrece garantías legales contra proyectos que puedan dañar el entorno, aunque no especificó detalles sobre el proceso de evaluación ni los posibles plazos.

El megaproyecto, que incluye la construcción de un puerto deportivo, hoteles y urbanizaciones, ha sido presentado por sus promotores como una oportunidad para el desarrollo económico y la creación de empleo. Sin embargo, los críticos señalan que los beneficios económicos serían limitados y concentrados en pocas manos, mientras los costos ecológicos serían asumidos por toda la población.

La región de Vjosa-Narta es reconocida por su alta biodiversidad, incluyendo especies de aves migratorias y flora autóctona, y forma parte de la Red Natura 2000 de áreas protegidas. Expertos en conservación han advertido que la urbanización masiva podría fragmentar hábitats críticos y alterar los regímenes hidrológicos de los ríos Vjosa y Narta.

La polémica se enmarca en un contexto más amplio de tensiones entre el gobierno de Rama, que busca atraer inversión extranjera para modernizar el país, y sectores de la sociedad civil que exigen mayor transparencia y protección ambiental. Las protestas han ganado apoyo de partidos de oposición y de colectivos internacionales de defensa del medio ambiente, lo que ha puesto al proyecto bajo un escrutinio público sin precedentes.

Mientras tanto, la Unión Europea, que está en proceso de negociación de adhesión con Albania, ha recordado la importancia de alinear los grandes proyectos con los estándares ambientales del bloque. El futuro del megaproyecto dependerá de los resultados de la evaluación de impacto ambiental y de la capacidad de los movimientos sociales para mantener la presión pública, en un debate que ha trascendido lo local para convertirse en un símbolo de la lucha por la conservación de los recursos naturales en los Balcanes





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