Protestas y movilizaciones en la Ciudad de México por demandas laborales, salariales y feministas

Durante la jornada de este, diferentes organizaciones y colectivos en la Ciudad de México realizaron protestas y movilizaciones en diferentes puntos de la capital para exigir mejoras laborales y salariales, así como justicia por el feminicidio y la derogación de la Reforma Educativa de 2019.

Durante la jornada de este. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino.

'Paro Nacional Indefinido' para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE 2007, la Reforma Educativa de 2019 y mejoras laborales y salariales.. Comité Feminista de la Universidad Autónoma Metropolitana en los Juzgados Penales de la Ciudad de México, col. Doctores, Dr. No. 114. Exigen justicia por el feminicidio de una estudiante de la UAM Xochimilco..

Asamblea General de Trabajadores en la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, col. Centro, Fray Servando Teresa de Mier No. 77. Exigen aumento salarial y respeto a los derechos sindicales.. Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México en instalaciones del IEMS, col.

Doctores, Dr. Lavista No. 181. Exigen respuesta a su demanda de revisión salarial y cumplimiento del contrato colectivo de trabajo.. Comunidad Politécnica en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás, col. Plutarco Elías Calles, Manuel Carpio No. 471.

Asamblea informativa sobre demandas estudiantiles y administrativas del IPN.. Estudiantes de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado ‘La Esmeralda’ en estación Taxqueña de la Línea 2 del Metro, col. Campestre Churubusco, Calz. Taxqueña y Av. Canal de Miramontes.

‘Metro popular’ por tarifa preferencial y movilidad digna.. Estudiantes Organizados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en estación El Rosario de las líneas 6 y 7 del Metro, col. El Rosario, Cultura Norte y Av. El Rosario. ‘Metro popular’ por tarifa preferencial y movilidad digna





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