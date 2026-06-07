Protestas y movilizaciones en torno al Mundial 2026 en México

La inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México podría verse afectada por marchas y protestas convocadas por diversas organizaciones sociales. Se espera que afecten las principales vialides de la Ciudad de México y se concentren en torno al estadio.

Los colectivos que buscan a personas desaparecidas en distintas partes del país han anunciado la posible realización de protestas en las inmediaciones del estadio ubicado en la colonia Santa Úrsula, en la alcadía Coyoacán.

Familiares de personas desaparecidas colocaron una manta en la Glorieta de las Mujeres que Luchan previo al Mundial 2026. La inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México podría verse empañada el próximo jueves 11 con marchas anunciadas por distintas organizaciones sociales con sus respectivas demandas, tanto al gobierno federal como al capitalino. Cifras de las mismas organizaciones han hablado de más de 133 mil personas desaparecidas en el país.

En medio de su paro nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mencionó que la próxima semana, sin especificar el día, podría hacer una ‘visita de cortesía’ al coloso para recordar su exigencia de la abrogación de la Ley General del ISSSTE del 2007, de la reforma educativa Peña-AMLO y aumento salarial de 100%, entre otras demandas. Otro grupo que ha hablado de manifestarse el día del silbatazo inicial de la justa mundialista es el de los trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) congregados en la Alianza Nacional de Jubilados.

Su protesta es contra la reforma constitucional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contra las ‘pensiones doradas’, pues ésta significó un recorte de hasta 60% de sus ingresos. Además, se ha mencionado la participación de organizaciones campesinas, de trabajadores de la salud y de personas que se oponen a la gentrificación para exponer sus demandas alrededor del estadio donde la selección de México se enfrentará a la de Sudáfrica.

En los últimos días, se mencionó que organizaciones de transportistas planeaban manifestarse en torno al inicio del Mundial, pero ayer descartaron cualquier movilización. De acuerdo con las convocatorias que han circulado en redes sociales, las movilizaciones podrían afectar las principales vialides de la Ciudad de México, tales como: Los posibles puntos de partida serían: el estadio Olímpico Universitario, San Jerónimo, Hospital Picacho y el parque de La Cantera.

En las convocatorias que han circulado en redes se ha mencionado el inicio de las concentraciones a las 13 horas, cuando comenzará el primer partido, aunque la ceremonia de inauguración está programada para las 11 horas. La semana pasada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el jueves 11 de junio no habrá clases en las escuelas de la capital, además de que ha promovido entre los empresarios el impulso del trabajo en casa, mejor conocido como Home Office.

El Poder Judicial local también ha anunciado la suspensión de actividades en sus oficinas. En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció la implementación de un mega operativo policiaco y vial con 11 mil 219 elementos y mil patrullas en torno al estadio Ciudad de México y el Zócalo capitalino.

Durante el Mundial 2026 México enfrentará una ‘tormenta perfecta’ de abuso y explotación sexual infantil, al ser percibido por depredadores como un país ‘sin ley’ y con alta impunidad, alerta el experto Emilio Maus. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México encara el Mundial 2026 con obras a medio terminar, la latente amenaza de bloqueos magisteriales y un historial reciente de caos por lluvias que ya dejó filtraciones en la Terminal 1.

La licencia permanente continuará disponible en la Ciudad de México durante 2026. Conoce quiénes pueden tramitarla, cuánto cuesta y cuáles son los requisitos establecidos por la autoridad





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