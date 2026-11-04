Protocolo Alba y Búsqueda Gto reportan 77 desapariciones en Guanajuato en octubre de 2026

Organizaciones Protocolo Alba y Búsqueda Gto registraron 77 casos de personas desaparecidas en Guanajuato durante octubre de 2026, con un aumento de decesos.

Las organizaciones civiles Protocolo Alba y Búsqueda Gto consolidaron un total de setenta y siete alertas por desaparición de personas en el estado de Guanajuato durante el mes de octubre de 2026. Esta cifra representa la suma de cincuenta fichas difundidas por Protocolo Alba y veintisiete correspondientes a Búsqueda Gto, abarcando todos los días del calendario del periodo mencionado.

Cifras de fallecimientos y localización

Durante este mismo lapso temporal, las autoridades de búsqueda confirmaron que treinta y dos individuos no fueron hallados con vida hasta el cierre del reporte mensual. La cifra de decesos ascendió a seis personas, manteniendo la tendencia observada en septiembre donde se identificaron cinco mujeres sin vida. Este incremento en el número de cuerpos recuperados contrasta con una reducción notable en los casos activos no resueltos.

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Se registró una disminución porcentual del quince por ciento en el número de personas no localizadas. Este descenso se tradujo en la reducción de cuarenta casos pendientes en septiembre a treinta y dos casos al final de octubre, lo que indica una ligera mejora en la tasa de resolución o recuperación de información respecto al mes anterior.

Focalización en casos femeninos

De las setenta y siete alertas totales, las autoridades concentraron la atención en cincuenta y tres casos específicos relacionados con la desaparición de mujeres. De este subgrupo vulnerable, dieciséis continúan sin aparecer. Protocolo Alba actuó como la principal difusora de estas alertas femeninas, gestionando cincuenta de las fichas, mientras que Búsqueda Gto complementó los esfuerzos con el resto de las publicaciones.

Todas las fichas consideradas en este reporte pertenecen al año en curso, aunque es importante precisar que algunas de las personas mencionadas no desaparecieron dentro del mes de octubre. Estas alertas fueron contempladas porque sus registros públicos se activaron o se hicieron visibles únicamente durante este mes, integrando casos previos al análisis estadístico reciente.

Perfiles detallados y últimas ubicaciones

Entre los casos más recientes se destaca una mujer de veintisiete años vista por última vez el dieciocho de septiembre en Pueblo Nuevo. Mide metro sesenta y cinco centímetros, tiene cabello lacio castaño oscuro y ojos redondos café claro, con tatuajes en el pecho, pierna y brazo izquierdo. Otro caso crítico corresponde a una mujer de veintinueve años avistada el veintiocho de agosto en León, quien mide metro sesenta y cinco centímetros, posee cabello lacio pelirrojo y cicatrices cerca de la boca, cadera y pierna izquierda.

En Pénjamo, se reporta la desaparición de una mujer de treinta y tres años vista el catorce de octubre, con cabello ondulado negro y tatuajes en brazo izquierdo, pecho y pierna derecha. Asimismo, en Silao, una mujer de veintiséis años fue vista por última vez el doce de junio; mide metro cincuenta y tres centímetros y tiene cabello ondulado negro. En Pénjamo también se busca a una mujer de treinta y un años vista el quince de octubre, quien vestía blusa negra, chamarra negra, pantalón azul y tenis blancos, con tatuajes en brazos y espalda.

La ciudad de Celaya registró la desaparición de una mujer de treinta y dos años el nueve de octubre, conocida como Laura, quien mide metro sesenta centímetros y pesa setenta kilogramos, con tatuajes extensos y cicatrices. También en Celaya, una joven de diecinueve años fue vista el treinta de septiembre usando ropa negra. Otra mujer de diecinueve años desapareció el veintiuno de octubre en Celaya, vistiendo prendas beige y teniendo una cicatriz en la mejilla derecha.

Investigación y próximos pasos

El estado de Guanajuato continúa siendo foco de alertas con casos históricos y recientes. Una mujer de cuarenta y siete años fue vista por última vez el primero de agosto de mil novecientos diecisiete en Irapuato, mostrando una cicatriz abdominal. En San Luis de la Paz, una mujer de treinta años fue vista el trece de octubre de dos mil veintiséis, con cabello rizado negro y tatuaje en brazo izquierdo. Finalmente, una mujer de treinta y uno años desapareció el veinticinco de octubre en Celaya, midiendo metro setenta y dos centímetros y pesando ochenta kilogramos.