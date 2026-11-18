Constructores y sindicatos bloquearán el paso vehicular en Nogales a finales de noviembre. La Sedena adeuda más de 3 mil millones de pesos por el proyecto del Tren Fantasma.

Constructores, sindicatos del sector de acarreo de materiales y ferreterías planean cerrar el paso de vehículos hacia Estados Unidos a través de la frontera de Nogales a finales de noviembre. Esta acción directa forma parte de un llamado #TrenFantasma y busca presionar para obtener el pago de deudas que superan los 3 mil millones de pesos. La deuda proviene de la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena) y del Gobierno del Estado de Sonora, acumulada durante dos años. El conflicto escalará durante el periodo de las fiestas del Día de Acción de Gracias, generando una interrupción significativa en la logística binacional.

Origen del conflicto y el proyecto ferroviario

Los proveedores afectados buscan retirar las vías del tren que actualmente atraviesan la ciudad de Nogales. Este proyecto de reubicación involucra la construcción de un túnel subterráneo que cruza parte de la zona urbana. Desde la ciudad de Imuris, se han invertido más de 14 mil millones de pesos en la obra, que pretendía modernizar la infraestructura ferroviaria regional. Sin embargo, la falta de liquidez por parte de los organismos estatales y federales ha paralizado los pagos a los contratistas y subcontratistas.

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La Secretaría de la Defensa Nacional detuvo temporalmente los trabajos a finales de 2024. Esta pausa operativa ocurrió a pesar de los fondos ya desembolsados para la reubicación de las vías férreas. Los constructores argumentan que la suspensión de actividades implicó directamente la falta de pago a proveedores que habían trabajado durante tres años en diferentes tramos del proyecto. La cadena de suministro se vio afectada gravemente, dejando a muchas empresas sin flujo de caja.

Contexto político y cambio en las prioridades

La presidente Claudia Sheinbaum redefinió las prioridades de su gobierno en el plan de infraestructura ferroviaria federal tras el cambio de administración. Como resultado de esta reconfiguración estratégica, para el año 2025 ya no se asignó presupuesto para la obra del Tren Fantasma. Este proyecto era una promesa de campaña conjunta del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. La retirada de fondos federales ha dejado el proyecto en un limbo financiero sin recursos para su conclusión o pago.

El gobernador Alfonso Durazo y la administración federal enfrentan ahora la presión de los acreedores privados. Los grupos afectados consideran que la falta de asignación presupuestal representa un incumplimiento de los compromisos políticos y financieros adquiridos. La situación ha generado un escenario de incertidumbre en el sector empresarial local, donde las expectativas de recuperación de inversión se han visto truncadas por las decisiones macroeconómicas recientes.

Impacto económico y medidas de protesta

La situación ha llevado a la bancarrota a muchas de las empresas involucradas en la cadena de suministro. Varios socios comerciales incluso cerraron sus operaciones de forma definitiva debido a la falta de pago. Los gremios aseguran que la Sedena dejó de pagar a los proveedores tras la suspensión de las actividades, lo que provocó una crisis de liquidez irreversible para varios negocios. La quiebra de estas empresas representa una pérdida de capital humano y técnico para la región fronteriza.

Ante la falta de respuesta institucional, los afectados han comenzado a reunir maquinaria pesada para bloquear las garitas fronterizas. El cierre del paso en ambos sentidos está programado para finales del mes, lo que causará un conflicto binacional de grandes dimensiones. Los proveedores afectados se han reunido en secreto para coordinar estas acciones, temiendo represalias por parte de los encargados de la obra. La falta de confianza en las promesas de pago actuales ha acelerado la decisión de tomar medidas drásticas.