Análisis detallado sobre el aumento del salario mínimo en México para 2027. Conoce la proyección del Conasami y los montos estimados para trabajadores generales y fronterizos.

La evolución del incremento al salario mínimo en México durante los últimos dos años permite anticipar el tamaño que podría tener el próximo ajuste salarial. A continuación, te presentamos una proyección previo a que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) se instale en sesión permanente para analizar y definir el incremento para 2027. Aunque el aumento para el próximo año todavía no cuenta con una cifra oficial, el comportamiento de las revisiones de 2025 y 2026 ofrece una referencia para calcular cuánto podrían recibir diariamente los trabajadores.

Proyección del salario mínimo general 2027

Si se mantiene la tendencia observada en las dos revisiones salariales anteriores, el salario mínimo general podría registrar un incremento estimado de 14 por ciento durante 2027. Para obtener esta proyección se consideran los aumentos de 12 por ciento aprobados para 2025 y de 13 por ciento establecidos para 2026. La diferencia de un punto porcentual entre ambos ejercicios permite plantear un escenario en el que el siguiente ajuste avance otro punto y alcance 14 por ciento. Al aplicar ese porcentaje sobre los 315.04 pesos diarios que constituyen el salario mínimo general vigente en 2026, el resultado sería de aproximadamente 359.15 pesos al día.

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En términos mensuales, tomando como referencia un periodo de 30 días, el ingreso pasaría de 9,451.20 pesos a cerca de 10,774.50 pesos. La diferencia representaría alrededor de 1,323.30 pesos adicionales al mes para una persona que perciba exactamente el salario mínimo general. Este escenario matemático dimensiona el posible ingreso de los trabajadores si continúa la progresión observada en los aumentos recientes.

Evolución salarial en la Zona Libre Frontera Norte

La Zona Libre de la Frontera Norte presenta un panorama distinto para las estimaciones de 2027. En 2025, el incremento aprobado fue de 12 por ciento, al pasar de 374.89 a 419.88 pesos diarios. Para 2026, el ajuste se redujo a 5 por ciento, con un nuevo salario de 440.87 pesos al día. Si se aplicara el mismo incremento hipotético de 14 por ciento sobre el salario vigente en 2026, el pago mínimo fronterizo podría ubicarse alrededor de 502.59 pesos diarios durante 2027. Esto equivaldría a aproximadamente 15,077.70 pesos mensuales, considerando 30 días.

Comparativa de tendencias y análisis de impacto

Para entender la posible magnitud del ajuste de 2027 es necesario observar cómo evolucionó el ingreso mínimo en los dos ejercicios anteriores. En 2025, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) aprobó un incremento de 12 por ciento para el salario mínimo general. El pago pasó de 248.93 a 278.80 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte aumentó de 374.89 a 419.88 pesos. Un año después, la revisión salarial volvió a colocar el incremento general en dos dígitos. Para 2026, el salario mínimo general pasó de 278.80 a 315.04 pesos diarios, equivalente a un aumento de 13 por ciento. La región fronteriza tuvo un comportamiento diferente. En esa zona, el pago mínimo pasó de 419.88 a 440.87 pesos diarios, lo que representó un incremento de 5 por ciento. En este análisis, la comparación permite identificar dos tendencias. Por un lado, el salario mínimo general mantuvo una trayectoria de crecimiento relativamente estable, con un avance de un punto porcentual entre ambos años. Por otro, la frontera norte registró una moderación más pronunciada en su ajuste. La proyección de 14 por ciento no implica que las autoridades deban repetir obligatoriamente ese porcentaje. Es un escenario matemático que permite dimensionar el posible ingreso de los trabajadores si continúa la progresión observada en los aumentos recientes.

Fecha oficial del anuncio de la Conasami 2027

Se espera que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) anuncie el incremento entre el 3 y 4 de diciembre.