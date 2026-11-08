Proyectan derrama de 3 MDP en Orizaba durante El Buen Fin 2026 y Festival

La CANACO Orizaba estima un crecimiento del 25 por ciento en ventas para El Buen Fin 2026, con una derrama local de 3 millones de pesos impulsada por el Festival de Máscaras Danzantes.

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Orizaba, Ihali Saldaña, declaró que el comercio formal de la ciudad espera recibir una derrama económica total de 3 millones de pesos. Este impulso financiero se generará durante la celebración de " El Buen Fin" y la concurrente realización del Festival de Máscaras Danzantes.

Saldaña detalló que las proyecciones indican un incremento en las ventas entre 20 y 25 por ciento. La decimosexta edición del evento comercial 2026 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. La directiva instó a la población local a aprovechar las ofertas programadas para dichos días.

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Proyecciones Nacionales de CONCANACO

CONCANACO SERVYTUR México establece que "El Buen Fin" 2026 generará una derrama económica nacional de 235 mil millones de pesos. Esta cifra representa un crecimiento de 7.3 por ciento respecto a los resultados registrados durante 2025. Se estima la participación de 200 mil establecimientos comerciales en todo el país.

La organización señala que sectores como ropa, tecnología y restaurantes son centrales para este dinamismo. La estrategia busca fortalecer el mercado interno y favorecer a las micro, pequeñas y medianas empresas. El objetivo es mantener la circulación de recursos dentro de la región.

Sectores Beneficiados y Estrategia Local

Ihali Saldaña identificó giros específicos que podrían beneficiarse directamente de esta temporada. Entre los principales destacan las farmacias, hoteles y prestadores de servicios en la zona. Los pequeños comercios y negocios familiares también tienen un rol clave en este escenario.

La dirigente explicó que el evento funciona como una oportunidad estratégica para la economía local. Al fomentar la circulación interna, se contribuye a la estabilidad de las empresas regionales. Este enfoque permite sostener el empleo y la actividad comercial en Orizaba.

Impacto Económico y Próximos Pasos

La expectativa de consumo no concluye con "El Buen Fin". Diciembre llegará con previsiones de una derrama económica importante adicional. Esta segunda oleada se espera por el pago de prestaciones a trabajadores en noviembre.

La combinación de descuentos comerciales y la atracción turística del festival maximiza el impacto. Orizaba aprovecha esta convergencia para consolidar su atractivo comercial. La participación activa de la ciudadanía es fundamental para materializar estas cifras proyectadas por la cámara de comercio.