Proyecto para ampliar autopista México-Querétaro

Banobras está llevando a cabo un proyecto para ampliar los carriles de la autopista México-Querétaro en la zona centro del país, con la colaboración del gobierno federal. Dos empresas han mostrado interés en realizar los estudios necesarios para contratar a la empresa constructora.

Una de las vialidades más importantes, no sólo en el Estado de México, sino en la zona centro del país es la autopista México-Querétaro que, a decir de muchos que transitan por ahí, está saturada no sólo en las horas pico.

Por eso, desde hace algunos meses en Banobras, cuyo titular es, se trabaja en un proyecto para ampliar los carriles y uno de los primeros pasos fue lanzar la licitación para contratar una empresa que realice los estudios en la zona. Son dos las firmas interesadas y el fallo del concurso se dará a conocer en junio próximo





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