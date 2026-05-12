Proyecto 'Perfect Day' en Mahahual, Quintana Roo, en proceso de evaluacin ambiental sin autorizacin alguna

La Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha dado a conocer que el proyecto 'Perfect Day', que se busca desarrollar en Mahahual, Quintana Roo, se encuentra en proceso de evaluacin ambiental, sin haber sido otorgado el permiso ambiental eccezionale para cualquier construccin o operacin. De acuerdo a lo estipulado en la legislacin ambiental vigente, el proceso de evaluacin ambiental debe continuar.

Por el momento no se tienen la autorizacin ambiental para que se lleve a cabo ninguna construccin o operacin en Mahahual , Quintana Roo , hasta mayo 12, 2026 a las 10:59a.m. GMT-6, segn ha informado la Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El proyecto 'Perfect Day', que busca desarrollarse en Mahahual, sigue en proceso de evaluacin ambiental y, en un principio, no se dispone de la autorizacin ambiental necesaria para iniciar ninguna obra ni actividad. La dependencia est llevando a cabo una revisin integral de la Manifestacin de Impacto Ambiental (MIA) presentada por el promovente, y durante la investigacin se detectaron varios elementos que necesitan ser analizados por expertos.

Estos incluyen observaciones relacionadas con la infraestructura proyectada, medidas de mitigacin ambiental y posibles impactos en los ecosistemas costeros y marinos. La Semarnat tambin ha tenido en cuenta las 14.000 opiniones ciudadanas recibidas durante la consulta pblica y la informacin tcnica presentada por las comunidades, los especialistas y las organizaciones ambientales, incluyendo a Greenpeace Mxico.

La Semarnat reitera que la decisin sobre la materia ambiental se toma basndose en criterios tcnicos, jurdicos y cientficos que prioricen la proteccin de los ecosistemas y el inters pblico





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