La FEMA y la FCC realizarán el 17 de noviembre una prueba nacional del sistema de alerta de emergencia. Este ensayo trienal evalúa los canales de comunicación sin activar dispositivos móviles.

Millones de ciudadanos en Estados Unidos participarán este martes 17 de noviembre en una prueba crucial del Sistema de Alerta de Emergencia. La prueba programada para las 00:20 de la tarde hora del este tiene como objetivo verificar la capacidad de transmisión de mensajes de crisis.

Mecanismo de la Prueba Trienal de Alertas

La Federal Emergency Management Agency y la Federal Communications Commission coordinan este ensayo nacional. El protocolo utiliza un sistema integrado para emitir notificaciones a través de la radio y la televisión. Este mecanismo permite al presidente enviar advertencias inmediatas a la población durante una crisis nacional.

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Impacto Limitado en Dispositivos Móviles

A diferencia de otros ejercicios, la Federal Emergency Management Agency confirma que los teléfonos celulares no recibirán esta alerta específica. El aviso solo aparecerá en las pantallas de la televisión y se escuchará en las emisoras de radio afiliadas. La duración del mensaje es breve y no excederá el minuto de transmisión.

Contexto de Preparación ante Amenazas Globales

Este ejercicio se lleva a cabo cada tres años en un momento de máxima tensión geopolítica. Diversos gobiernos recomiendan actualmente contar con provisiones básicas de 72 horas. Estas medidas buscan asegurar la supervivencia frente a desastres naturales, guerras o ciberataques de gran escala.

Negación de Teorías de Apagón y Caos Financiero

Las autoridades desmienten rotundamente los rumores de redes sociales sobre un apagón mundial o colapsos bancarios. Expertos señalan que la heterogeneidad de las redes eléctricas hace improbable un fallo global simultáneo. También se descartan las conexiones con las fallas recientes de Microsoft en servicios de vuelos y banca.

Claridad Oficial sobre la Naturaleza del Ejercicio

La Federal Emergency Management Agency enfatiza que el texto del mensaje indica claramente que es solo una prueba. El aviso oficial informa que no se requiere ninguna acción por parte del público. Este ensayo sirve exclusivamente para validar los enlaces comunicacionales del gobierno federal.