PSG, bicampeón de la Champions: histórico logro en Budapest

El PSG venció al Arsenal en penales y se convirtió en el primer equipo francés en ganar la Champions League consecutivamente, igualando récords y elevando a Luis Enrique al top 5 de entrenadores.

En una final épica disputada en la Puskas Arena de Budapest, el Paris Saint-Germain ( PSG ) se consagró bicampeón de la Champions League al vencer al Arsenal en tanda de penales, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Ousmane Dembélé anotó para los parisinos, mientras que Kai Havertz adelantó a los gunners. Con este triunfo, el PSG se convirtió en el primer equipo francés en ganar la Orejona en años consecutivos, un hito que solo el Real Madrid había logrado en la era moderna (2016, 2017, 2018). Ahora, el conjunto parisino buscará emular esa hazaña el próximo año, tras haber sumado ya los títulos de 2025 y 2026. El camino hacia el bicampeonato no fue sencillo.

Arsenal, motivado por ganar su primera Premier League en 22 años, salió decidido a llevarse también la Champions, pero el PSG demostró carácter para reponerse del gol tempranero de Havertz. Luego de 120 minutos de intensa lucha, la definición desde los once metros favoreció a los dirigidos por Luis Enrique, quien sigue agrandando su leyenda.

Con esta corona, el entrenador asturiano alcanzó su tercera Champions League como técnico (una con Barcelona en 2015 y dos con PSG), situándose en el top 5 histórico de entrenadores más ganadores del torneo, junto a Ancelotti, Paisley, Zidane y Guardiola. Además, el PSG igualó el récord de más goles en una temporada de Champions, con 45 tantos, marca que solo pertenecía al Barcelona de la campaña 1999-2000.

Aunque el máximo goleador del torneo fue Kylian Mbappé (15 goles con el Real Madrid), el MVP de la edición recayó en Khvicha Kvaratskhelia, quien anotó 10 goles para el PSG. El georgiano, que se perderá el Mundial 2026, expresó su orgullo por formar parte de este equipo. Por su parte, el portugués Vitinha, MVP de la final, destacó que terminar la temporada como bicampeones consecutivos es el sueño definitivo.

El PSG se alzó con el doblete Ligue One y Champions, y aún aspira a la Supercopa UEFA ante Aston Villa y la Copa Intercontinental. Luis Enrique, satisfecho, señaló que merecieron ganar y que intentarán repetir el próximo año. Mikel Arteta, técnico del Arsenal, se mostró orgulloso de sus jugadores a pesar de la derrota en penales.

El triunfo no solo engrandece al PSG, sino que también le otorga a Francia su tercera estrella en la Champions, sumándose a la obtenida por el Olympique de Marsella en 1993. Con un equipo sólido y un técnico en la cima, el futuro se presenta prometedor para los parisinos, que ya piensan en la próxima edición para seguir haciendo historia





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