PSG repite como campeón de Europa al vencer al Arsenal en penales

El Paris Saint-Germain se coronó campeón de la Liga de Campeones por segundo año consecutivo al imponerse 4-3 en penales al Arsenal tras un empate 1-1 en el tiempo regular y la prórroga. El partido se disputó en la Puskas Arena de Budapest.

El Paris Saint-Germain se consagró campeón de Europa por segundo año consecutivo al vencer el sábado 4-3 al Arsenal en una dramática tanda de penales en Budapest, luego de que el partido terminara 1-1 tras el tiempo reglamentario y la prórroga.

La final de la Liga de Campeones se disputó en la Puskas Arena, escenario que fue testigo de una tensa batalla entre dos gigantes del fútbol europeo. El Arsenal, reciente campeón de la Premier League, llegaba con la mejor defensa del torneo, mientras que el PSG, dirigido por Luis Enrique, mostraba un juego ofensivo demoledor.

Sin embargo, el inicio del partido fue favorable para los Gunners, quienes se adelantaron temprano con un gol de Kai Havertz a los seis minutos, aprovechando una desconcentración defensiva del equipo francés. A partir de ahí, el Arsenal se replegó y optó por defender su ventaja, dejando la posesión al PSG pero sin ceder espacios claros. El dominio del PSG se reflejó en la posesión del balón, pero les costó generar ocasiones claras de gol.

La defensa del Arsenal, comandada por el brasileño Gabriel Magalhaes, se mostró sólida y bien organizada. No obstante, la insistencia del PSG dio frutos al minuto 65, cuando un penal cometido sobre Ousmane Dembélé fue transformado por el mismo jugador, igualando el marcador. El gol revitalizó al equipo parisino, que buscó la victoria en el tiempo reglamentario, pero el Arsenal resistió. La prórroga tampoco pudo romper el empate, por lo que el título se definió desde los once metros.

En la tanda, ambos equipos mostraron nerviosismo: Eberechi Eze falló para el Arsenal, y el arquero David Raya detuvo el lanzamiento de Nuno Mendes, manteniendo la paridad. Finalmente, Gabriel Magalhaes envió su disparo por encima del travesaño, desatando la euforia en el PSG, que celebró su segundo título consecutivo. Con esta victoria, Luis Enrique se convirtió en tricampeón de la Champions League como entrenador, uniéndose a un selecto grupo de técnicos con al menos tres copas.

El técnico español destacó la mentalidad del equipo: Sabíamos lo difícil que sería, pero merecimos ganar por la temporada que hicimos. Por su parte, el capitán Marquinhos expresó su felicidad: Es increíble repetir título. Desde el primer día dijimos que ganar dos veces es más difícil, y lo logramos. El PSG se convierte en el segundo equipo en retener el trofeo en la era moderna, solo detrás del Real Madrid, y ahora apunta a conseguir un triplete histórico.

Con una plantilla joven, cuyo promedio de edad en la final fue inferior a 24 años, el futuro parece prometedor para el club francés, que aspira a emular las tres Champions consecutivas del Madrid de Zinedine Zidane. Luis Enrique ha moldeado un equipo resiliente y talentoso, capaz de superar a los mejores rivales del continente, como lo demostró al vencer al Arsenal, un equipo que había sido superior en la fase de grupos.

La celebración en Budapest fue el reflejo de una temporada de esfuerzo y dedicación, consolidando al PSG como la nueva potencia del fútbol europeo





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